تاکید وزیر میراث‌فرهنگی بر احیای قلعه سنگی پرند:

پرند جسمی مدرن و روحی تاریخی دارد که باید احیا شود

پرند جسمی مدرن و روحی تاریخی دارد که باید احیا شود
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور در قلعه تاریخی سنگی پرند، بر لزوم احیای این بنای ارزشمند و تبدیل آن به یکی از مقاصد شاخص گردشگری استان تهران تاکید کرد و گفت: پرند تنها مجموعه‌ای از ساختمان‌های جدید نیست؛ روح این شهر در میراث تاریخی و مردمانی نهفته است که باید آن را زنده کرد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در جریان سفر به شهرستان رباط‌کریم، عصر سه‌شنبه ۶ آبان، با همراهی حسن قشقاوی، نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام کاظمی، امام‌جمعه پرند و جمعی از مسئولان محلی، از بخش‌های مختلف قلعه سنگی پرند بازدید کرد.

صالحی‌امیری در جریان این بازدید، پس از استماع گزارش پیمانکار پروژه، بر تسریع روند احیای قلعه تاریخی پرند تاکید و اظهار کرد: احیای این قلعه و دیگر کاروانسراهای تاریخی منطقه می‌تواند رباط‌کریم و پرند را در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور قرار دهد.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی پرند، افزود: پرند دارای دو وجه است؛ جسم آن ساختمان‌ها و زیرساخت‌های مدرن امروز است، اما روح آن در بناهای تاریخی و اصالت فرهنگی مردم این دیار نهفته است. اگر این روح را زنده کنیم، پرند می‌تواند به شهری با هویت فرهنگی و مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای دسترسی به این اثر تاریخی گفت: اولین گام برای بهره‌برداری گردشگری از قلعه سنگی پرند، ایجاد مسیر مناسب دسترسی است. در کنار آن باید با طراحی طرحی جامع و خلاقانه، این مکان را به فضایی زنده و پویا برای گردشگران تبدیل کرد تا ضمن حفظ اصالت بنا، به‌صورت پایدار مورد استفاده قرار گیرد.

صالحی‌امیری همچنین بر نقش مشارکت بخش‌خصوصی در احیای بناهای تاریخی تاکید کرد و افزود: احیای این قبیل آثار زمانی به نتیجه می‌رسد که بخش خصوصی و مردم محلی در کنار دولت قرار گیرند. ما باید با نگاه توسعه‌محور و فرهنگی، از این ظرفیت‌ها برای رونق اقتصادی و گردشگری منطقه بهره ببریم.

