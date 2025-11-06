کتاب «کار در منزل» روانه بازار نشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «کار در منزل» (ویژه مقطع پیش‌دبستانی) به کوشش رضا فرهادیان در مؤسسه فرهنگی – تربیتی توحید تهیه و در ۷۲ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

تعلیم و تربیت موضوع جهانی است که هر نظام فکری به فراخور مبانی آن، در کنار آموزش و انتقال دانش، برنامه‌هایی برای تربیت آموزش در نظر می‌گیرد.

انسان جهان امروز با وجود پیشرفت‌های مادی به سبب نبودن تربیت صحیح، نداشتن تفسیر درست از زندگی و… دچار نوعی فقر عاطفی و معنوی است. بی‌تردید سعادت انسان در تربیت صحیح با رعایت معیارها و ارزش‌های گران‌قدر دینی در دست‌یابی به حیات طیبه است.

ازاین‌رو با ارائه برنامه‌های تربیتی برای خود و کودکانمان می‌کوشیم به‌سوی این هدف مقدس گام برداریم. فرصت‌ها همچون ابر بهاری به‌سرعت می‌گذرند و مقطع دبستان و این سنین، بهترین فرصت و زمان برای بهره‌گیری از آموزه‌های اخلاقی و انسانی است.

امروزه فرزندان خردسال ما از منظر علمی باید تقویت شوند تا در بزرگسالی اعتقادی عمل کنند که انتظار می‌رود در این زمینه نیز اولیای گرامی در خانه و خانواده الگویی عملی برای فرزندان خود باشند.

در اثر حاضر، برای هر فعالیت آموزشی، پیشنهادی در خصوص کار در منزل مطرح و تصویر مربوطه نیز آورده شده است.

عناوین برخی از فعالیت‌ها عبارت است از: قبل از خوردن و آشامیدن چه می‌گوییم؟ ، سلام‌کردن به امام زمان (عج) و پدر و مادر و معلم و دوستان، احترام به والدین و بزرگ‌ترها، دعا برای آن‌ها، بوسیدن دست والدین، کمک‌کردن به آن‌ها، محترمانه صحبت‌کردن با آن‌ها، اجازه‌گرفتن، رعایت نظم، مرتب‌کردن لوازم شخصی، شناخت و کنترل احساسات و موقعیت‌های ابراز آن‌ها.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

