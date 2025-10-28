یک جایزه و یک نامزدی بین المللی برای «شال سیاه»

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، فیلم کوتاه «شال سیاه» ساخته علیرضا شاه‌حسینی برنده جایزه بهترین فیلم از جشنواره بین‌المللی پینرولو در ایتالیا (Pinerolo International Film Festival) شد. این جشنواره که در شهر پِسکارا در ایتالیا برگزار می‌شود، به‌طور معمول به‌دنبال شناسایی و حمایت از آثار خلاقانه و متفاوت سینمایی از سراسر جهان است.

فیلم کوتاه «شال سیاه» همچنین نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه از نوزدهمین جشنواره فیلم‌های کوتاه مستقل استرالیا (BYRON BAY International Film Festival) شده است.

جشنواره پینرولو ایتالیا ۱۸ تا ۲۵ اکتبر (۲۶ مهرماه تا ۴ آبان‌ماه) در شهر پسکارا در ایتالیا برگزار شد و جشنواره فیلم‌های کوتاه مستقل استرالیا هر سال ۱۷ تا ۲۶ اکتبر (۲۵ مهرماه تا ۵ آبان) در شهر بایرون بی‌ در استرالیا برگزار می‌شود.

تهیه‌کنندگی این فیلم را کمپانی بین‌المللی شاه حسین فیلم بر عهده دارد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است:

تو چیزی راجع به عنکبوت‌ها می‌دانی؟ … آن‌ها همسران خود را می‌خورند.

پاشا رستمی، تارا مجیدزاده، لطف‌الله سیفی، محنا سیدی، زنده‌یاد حاتم مشمولی، جواد فلاحتکار، هستی غریب، ایرج عابدی، ناصر معرفت، ابراهیم ناجی و عرشیا چراغی بازیگران «شال سیاه» هستند.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: وحید ابراهیمی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: گلناز کاوسی، طراح گریم: سیامک احمدی، طراح صحنه و لباس: رامین محمدیان، عکس: حبیب مجیدی، تدوین: علیرضا شاه حسینی، مشاور تدوین: هایده صفی یاری، مدیر صداگذاری و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، جانشین تهیه‌کننده: مهرداد کلهر و ملیکا کلهر، اصلاح رنگ: علی شعبانی، استودیو شید رنگ، موسیقی: جهانبخش یزدانی، مدیر تولید: محسن اسدی، مدیر صدابرداری: رضا حیدری، منشی صحنه: پروانه جهانگیری، طراح پوستر: وحید چمانی، مشاور بین‌الملل: بهنام سپه‌دوست، مشاور تهیه: مجید افشانی، مدیر صحنه: موسی نجوم‌طلب، مدیر تدارکات: جلال شرافتمند، ناصر معرفت، مشاور کارگردان: یگانه میرمرادی، امور مالی: بهنام شاه‌حسینی، ناصر معرفت، ساخت تیزر: فاطمه علیپور، گرافیست عکس و پوستر: ملیکا کلهر، مجری طرح: سعید مسرور، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا، پخش: کمپانی شاه حسین فیلم (ایران)، کمپانی لالونا پروداکشن (فرانسه).

