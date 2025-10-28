برگزیدگان جشنواره شعر کودک معرفی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، در این آیین که روز ۵ مهر ۱۴۰۴ در تالار شیخ بهایی شاهین‌شهر برگزار شد، رتبه نخست این جشنواره در بخش کتاب بزرگسال به کتاب «حرف دلم را قورت دادم» سروده مریم زندی تعلق گرفت و کتاب «برکه بی‌نظیر» از جعفر مقیمان از انتشارات «نزدیک‌تر» رتبه دوم این بخش را به دست آورد و دو کتاب دیگر از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان‌های «زنگ آمار» از معصومه معصوم‌زاده و «خط‌خطی روی نیمکت سنگی» سروده حسین تولایی هر دو رتبه سوم بخش «کتاب» جشنواره ملی شعر کودک ایران را از آن خود کردند.

برگزیدگان بخش شاعران بزرگسال

در بخش آزاد شاعران بزرگسال؛ عفت زینعلی‌نیا از مشهد (رتبه اول)، آذر صادقیان از خمینی‌شهر (رتبه دوم) و زهرا آقامیرزایی از همدان (رتبه سوم) برگزیده شدند.

در بخش ویژه نیز: سمیه تورجی از شیراز در موضوع خانواده، زهرا عراقی از مشهد در موضوع شهروندی، سعید اصلاحی از تهران در موضوع حقوق کودکان و صبا فیروزی از تهران در موضوع مام وطن مورد تقدیر قرار گرفتند.

داوری بخش بزرگسال را جعفر ابراهیمی، احمد میرزاده، کمال شفیعی و اکرم‌السادات هاشمی برعهده داشتند.

برگزیدگان بخش شاعران کودک

در بخش شاعران «کودک» نیز سوین احمدی، محدثه غفاری و امیرعلی امینی هر سه از اعضای مرکز شماره ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان در بخش آزاد و یونس فقیه‌زاده عضو کانون شاهین‌شهر برگزیده شدند.

همچنین محمدصدرا گلدوست عضو مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری تربت‌حیدریه و هستی صالح عضو کانون چهارمحال و بختیاری جوایزی را به خود اختصاص دادند.

فاطمه حسین‌پور از اردبیل و کوثر عباسیان از شهر تربت‌حیدریه استان خراسان رضوی هر دو از اعضای باشگاه شعر قاف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزیده پنجمین جشنواره شعر کودک ایران شدند.

در همین بخش نیروانا خلیلی از اراک، محدثه غفاری از اصفهان و ستایش صالح از چهارمحال و بختیاری رتبه‌های اول تا سوم بخش آزاد را کسب کردند.

جایزه ویژه جشنواره نیز به یونس فقیه‌زاده از شاهین‌شهر اهدا شد.

داوری بخش کودک نیز برعهده گیتی عباسیان محبوبه صمصام‌شریعت، زهرا وثوقی و مریم اسلامی بود.

لزوم قانونگذاری برای ۶میلیون کودک پیش از دبستان

در بخشی از این آیین حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: جشنواره ملی شعر کودک هدیه‌ای برای کودکان است. سرمایه‌گذاری در حوزه کودک و نوجوان در دنیا حائز اهمیت است و اگر کشوری می‌خواهد آینده را به دست آورد باید در حوزه کودک و نوجوان هزینه کند که این هزینه، سرمایه‌گذاری است.

وی افزود: ما امروز راهی نداریم جز این‌که برای کودکان و نوجوانان خود سرمایه‌گذاری کنیم که این سرمایه‌گذاری فقط در حوزه آموزش و پرورش نیست بلکه همه ما، از خانواده تا رسانه و همه مردم باید در این حوزه سرمایه‌گذاری جدی انجام دهیم.

شاهین‌شهر، شهر دانش و خلاقیت

سعید ابریشمی‌راد، شهردار شاهین‌شهر در این مراسم گفت: چند واژه در کنار هم در جشنواره ملی شعر کودک اهمیت بسیاری دارند؛ اولین واژه این است که شاهین‌شهر، شهر دانش و خلاقیت است و اقدام‌هایی که در این شهر صورت می‌گیرد باید زیبنده این شعار باشد. واژه دوم، کودک و واژه سوم نیز شعر است.

او ادامه داد: کودک، عزیزترین، لطیف‌ترین و مقدس‌ترین واژه و مترادف با عشق و مهربانی است. کودک یک موهبت الهی و موجود پاک و مقدس و دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود. یکی از اهداف این جشنواره نیز آن است که به کودکان اعلام کند که «شما مهم هستید و در مقابل حق شما سر تسلیم فرود می‌آوریم.

شعر، پرورش است نه آموزش

مصطفی رحماندوست، شاعر پیشکسوت شعر کودک و نوجوان و دبیر ادبی پنجمین جشنواره ملی شعر کودک ایران نیز در این آیین گفت: پنج سال است که اگرچه نه پیاپی، جشنواره شعر کودک در شاهین‌شهر برگزار می‌شود. این رویداد سترگ را می‌توانیم پایه‌گذاری یک ساختار بشماریم و امیدواریم از این پس شاهین‌شهر پایگاه شعر کودک و نوجوان ایران شود.

وی افزود: شعر، پرورش است نه آموزش. آنچه بچه‌های امروز ما نیاز دارند آموزش نیست، پرورش است و پرورش، کارسازتر و مهم‌تر است. پیوستگی به زبان پارسی و لذت بردن از هنر و ادب پیشینیان، به دنبال شعر کودک است و حیف است که این رسانه تنومند در چنبره بازاری‌نویسی و بی‌توجهی به ادبیات فارسی از دست برود.

این مراسم با حضور حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مجتبی حاذق مدیر آفرینش‌های ادبی و هنری کانون، امام جمعه شاهین‌شهر، فرماندار شهرستان شاهین‌شهر و میمه، شهردار شاهین‌شهر، بهرام عمویی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، معاون امور هنری و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان شاهین‌شهر و میمه، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهین‌شهر و میمه و همچنین با حضور مصطفی رحماندوست، افسانه شعبان‌نژاد، جعفر ابراهیمی(شاهد)، کمال شفیعی، سیداحمد میرزاده، اکرم‌السادات هاشمی، غلامرضا بکتاش، مریم هاشم‌پور و بسیاری از شاعران در حوزه شعر کودک و نوجوان و نیز اعضای باشگاه شعر قاف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در تالار شیخ بهایی شاهین‌شهر برگزار شد.

در پایان این آیین، از پنج کتاب شعر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با عنوان‌های «من بال و پر دارم» سروده سعیده موسوی‌زاده، «آسمان از همیشه آسمان‌تر است» از طیبه شامانی، «آسمان به فکر صلح» از غلامرضا بکتاش، «حرف دلم را قورت دادم» از مریم زندی و «زنگ آمار» از معصومه معصوم‌زاده رونمایی شد.

پنجمین جشنواره شعر کودک ایران با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شهرداری شاهین‌شهر، از ۳ تا ۵ آبان ۱۴۰۴ در شاهین‌شهر برگزار شد.

منبع ايسنا

