فیلمبرداری فیلم کوتاه «بعد از سه روز» به پایان رسید

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای؛ همزمان با به پایان رسیدن مرحله فیلمبرداری فیلم کوتاه «بعد از سه روز» به نویسندگی کیوان شعبانی، مجید امینی و کارگردانی مجید امینی در تهران، این اثر وارد مراحل فنی شد.

نیلوفر کوخانی و سیاوش مهندسی در این اثر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان «بعد از سه روز» آمده است: میدونی ما از کی انقدر بی رحم شدیم؟ از وقتی همدیگرو خانواده ندونستیم.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به مدیر فیلمبرداری: کیوان شعبانی، مدیر صدابرداری: امین جعفری، دستیار یک و برنامه ریز: نرگس امیر اصلانی، منشی صحنه: پرنیا شفیعیان، طراح صحنه و لباس: نوید اسدیون، طراح گریم: وحید شیرزاد، مدیر تولید: علی کشاورز، منشی صحنه: پرنیا شفیعیان، عکاس: مهسا عباسی، دستیار یک فیلمبردار: امیرحسین جوهری، گروه فیلمبرداری: موسی محمدی و علی یوسفی، دستیار صدا: امیر عطار، مجری گریم: ستیا دلشاد، جانشین تولید: علیرضا امامی، تدارکات: غلام توکلی، مدیر رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت، پشتیبان فنی تجهیزات: امیر اشک خونی، تامین آکسسوار صحنه: چیدمان ـ لیلا نقدی پری اشاره کرد.

