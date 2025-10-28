فیلمبرداری «آخرین پیام» به پایان رسید
تولید فیلم بلند «آخرین پیام» به نویسندگی و کارگردانی ستار منصوری، پس از چند مرحله فیلمبرداری در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و تهران به پایان رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، این فیلم با تمرکز بر جایگاه زن و خانواده در جامعه امروز ساخته شده و تلاش دارد نقش زنان را به عنوان ستون اصلی پایداری خانواده و عامل رشد و سلامت اجتماعی به تصویر بکشد.
در خلاصه داستان «آخرین پیام» آمده است: «جامعهای موفق است که در آن زن و خانواده ارزش دارند.»
در این فیلم هدایتالله سجادی، فرشید فهیم، فریبا ترکاشوند، کبری گودرزی، حاتم میرزایی، سهیلا مالمیر، سارا منصوری، مریم باقری، مهسا محمدی و داریوش نحوی ایفای نقش کردهاند.
عوامل پشت دوربین «آخرین پیام» عبارتند از: نویسنده و کارگردان: ستار منصوری، مدیر فیلمبرداری: جواد نوریان، مدیر صدابرداری: امیرعلی شهلایی، برنامهریز: الهامسادات حسینی، دستیار کارگردان: محمد حسنپور، طراح لباس و صحنه: فاطمه بخشی، طراح گریم: رژینا فرجی، عکاس: پارسا مجیدی.