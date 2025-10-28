اجرای انیمههای میازاکی تمام شد
موسیقی ۵ فیلم هالیوودی در آبانماه
دومین شب از فیلم-کنسرت انیمههای هایائو میازاکی به رهبری سینا خیرآبادی در هتل اسپیناس برگزار شد.
به گزارش ایلنا، فیلم–کنسرت انیمههای هایائو میازاکی با حضور ۱۰۰ نوازنده و به رهبری سینا خیرآبادی، دوشنبه ۵ آبانماه در دو سانس ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ در سالن رویال هتل اسپیناس پالاس تهران، برگزار شد.
این اجرا، دومین و آخرین شب از سری کنسرتهای میازاکی بود.
در این اجرا موسیقی فیلمهای استودیو جیبلی به صورت زنده اجرا و همزمان تصاویری از انیمههای میازاکی بر پرده سالن پخش و موسیقیهای جو هیسایشی اجرا شد.
در این فیلم–کنسرت، قطعاتی از فیلمهای «شهر اشباح»، «سرویس تحویل کیکی»، «قلعه متحرک هاول»، «پورکو روسو»، «همسایه من توتورو»، «پونیو روی صخره کنار دریا»، «باد برمیخیزد»، «شاهزاده مونونوکه»، «نائوشکا از دره باد» و «لاپوتا: قلعهای در آسمان» نواخته شد.
اجرای فیلم_کنسرت انیمههای میازاکی با قطعاتی از فیلم «شهر اشباح» آغاز شد و در ادامه، تمهای «سرویس تحویل کیکی» توسط سولیست فلوت و ارکستر زهی اجرا شد.
بخش میانی کنسرت به موسیقی فیلمهای «قلعه متحرک هاول» و «پورکو روسو» اختصاص داشت که با ترکیب سازهای بادی، زهی و پیانو، فضایی متفاوت از سایر آثار میازاکی ایجاد کردند.
در ادامه، قطعاتی از «همسایه من توتورو»، «پونیو روی صخره کنار دریا» و «باد برمیخیزد» اجرا شد. در بخش مربوط به فیلم «شاهزاده مونونوکه»، با استفاده از سازهای کوبهای و گروه کر، نبرد نمادین میان انسان و طبیعت در قالب موسیقی بازآفرینی شد. در پایان برنامه نیز موسیقی فیلمهای «نائوشکا از دره باد» و «لاپوتا: قلعهای در آسمان» اجرا شد.
در بخش پایانی برنامه، قسمتهایی از مستند «سرزمین رویاها و دیوانگی» پخش شد؛ مستندی که نگاهی از نزدیک به فرایند تولید فیلم «باد برمیخیزد» و زندگی خلاق هایائو میازاکی دارد.
جو هیسایشی، آهنگساز ژاپنی، به دلیل همکاری بلندمدت با هایائو میازاکی و استودیو جیبلی شناخته میشود. موسیقیهای او ترکیبی از سبک کلاسیک، جاز و موسیقی سنتی ژاپنی است که در بیش از چهار دهه فعالیتش، بخشی از حافظهی شنیداری دوستداران سینما در سراسر جهان را شکل داده است.
فیلم–کنسرت انیمههای میازاکی در ادامه فیلم-کنسرتهای «هری پاتر» و «ارباب حلقهها» برگزار شد. تا کنون در مجموع ۱۰ شب و ۲۰ سانس فیلم–کنسرت اجرا شده است: ۴ سانس میازاکی، ۵ سانس ارباب حلقهها و ۱۱ سانس هری پاتر. این رویداد تلاشی است برای نزدیکترکردن علاقهمندان به دنیای موسیقی و سینما و ایجاد بستری برای تجربهی جمعی آثار ماندگار هنر جهان.
اجرای فیلم–کنسرتهای بعدی با موسیقی ۵ فیلم هالیوودی در اواخر آبانماه آغاز میشود؛ آثاری از آهنگسازی که برندهی ۲ جایزه اسکار، ۵ جایزه گرمی و یک جایزه بفتا بوده است.