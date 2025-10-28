تقدیر از فعالیت های علمی اسلام شناس و ایران شناس اتریشی

به گزارش ایلنا، با همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش، سومین سمپوزیوم ایران‌شناسی با عنوان «شبی با پروفسور دکتر رودیگر لولکر؛ اسلام‌شناس و ایران‌شناس برجسته اتریشی» در روز پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۴۰۴ برابر با ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ در خانه حکمت ایرانیان در وین برگزار می‌شود.

این رویداد، فرصتی است برای بازشناسی سهم ایران‌شناسی اتریش در گسترش مطالعات فرهنگی و تمدنی ایران و نیز تجلیل از چهره‌ای اثرگذار و فرهیخته که دهه‌ها عمر خود را صرف تبیین علمی و منصفانه اسلام و ایران کرده است.

پروفسور رودیگر لولکر، استاد بازنشسته دانشگاه وین و پژوهشگر برجسته در حوزه اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی، سخنران اصلی این سمپوزیوم خواهد بود. وی از سال ۲۰۰۳ صاحب کرسی اسلام‌شناسی در دانشکده شرق‌شناسی دانشگاه وین بوده و هم‌اکنون پژوهشگر وابسته به مرکز تحقیقاتی «دین و تحول در جامعه معاصر» است. لولکر همچنین از بنیان‌گذاران بنیاد جوزف هامر پورگشتال – شرق‌شناس و ایران‌شناس بزرگ اتریشی – به شمار می‌رود و پژوهش‌های ارزشمندی در زمینه تاریخ اندیشه اسلامی، روابط ایران و جهان عرب، و باغ‌های سنتی ایرانی دارد.

این سمپوزیوم، شبی اختصاصی برای گفت‌وگو و تأمل در آثار و اندیشه‌های لولکر خواهد بود؛ متفکری که با ترکیب نگاه علمی، تاریخی و انسان‌شناختی، افق‌های تازه‌ای را در شناخت ایران و اسلام گشوده است.

در این برنامه گروهی از استادان و پژوهشگران برجسته دانشگاه‌های اتریش حضور خواهند داشت، از جمله:

•پروفسور دکتر هانس د. گالتر، دانشیار دانشگاه گراتس و پژوهشگر برجسته مطالعات خاورمیانه باستان، که با ویرایش کتاب‌هایی چون Schloss Hainfeld und Joseph von Hammer-Purgstall (۲۰۲۲) و انتشار مقالاتی در حوزه تاریخ شرق‌شناسی، به تحلیل ریشه‌های فرهنگی ایران در بستر تاریخ جهانی پرداخته است.

•پروفسور دکتر کاتارینا آ. ایوانی، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه وین، با تمرکز بر اندیشه سیاسی عثمانی و مناسبات ایران و امپراتوری عثمانی. پژوهش‌های او در مجلاتی چون Die Welt des Islams مورد توجه محافل دانشگاهی اروپاست.

•دکتر غزاله فریدزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه وین و متخصص حقوق و مطالعات اسلامی، که بر فلسفه حقوق، اخلاق و نسبت میان اسلام و انسان‌شناسی تمرکز دارد. از آثار برجسته او می‌توان به Vom Mensch-Sein zum Person-Sein (۲۰۱۶) اشاره کرد.

•مگ. مهشید صادقی، دانشجوی دکترای شرق شناسی، پژوهشگر جوان مطالعات اسلامی، فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در دانشگاه وین.

•دکتر رضا غلامی، استاد ارشد فلسفه سیاسی، مطالعات فرهنگی و تمدنی و رایزن فرهنگی ایران در اتریش، که در یک‌ونیم سال اخیر با سخنرانی‌ها و مقالات خود درباره روابط متقابل اسلام و ایران، روش‌شناسی نوین در ایران‌شناسی و فلسفه میان فرهنگی، نقشی محوری در گسترش گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و ارتقای ایران‌شناسی در اتریش ایفا کرده است.

این رویداد با همکاری انجمن فرهنگی حافظ و هامر-پورگشتال و فروم ایران‌شناسی در وین برگزار می‌شود.

انتهای پیام/