نصیر حیدریان رهبر ارکستر سمفونیک تهران برای برگزاری کارگاه آموزشی «چگونگی تمرین در موسیقی» راهی شیراز می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی با برگزاری کارگاه آموزشی «چگونگی تمرین در موسیقی» با تدریس نصیر حیدریان رهبر ارکستر سمفونیک تهران میزبان هنرجویان شهر شیراز می‌شود. 

 این کارگاه آموزشی با همکاری موسسه فرهنگی هنری راز و هنر، ۱۵ آبان ماه، در تالار حافظ شهر شیراز، برگزار می‌شود. آشنایی هنرجویان با نحوه صحیح تمرین کردن، یادگیری صحیح و اصولی از طریق تمرین پایدار و مستمر، شناخت ابزارهای تمرین، اهمیت گوش در تمرین موسیقی و… از جمله اهداف و سرفصل‌های این کارگاه است. 

علاقمندان در تمام رشته‌های موسیقی و همه رده‌های سنی می‌توانند در این کارگاه آموزشی شرکت کنند؛ گفتنی‌است در پایان گواهی شرکت در دوره زیر نظر مرکز آموزش هنری اعطا خواهد شد. 

این کارگاه پیش‌تر نیز در اردیبهشت ماه سال جاری در تالار رودکی تهران و همچنین خرداد ماه در تالار مرکزی شهر رشت برگزار شده بود. 

کارگاه «چگونگی تمرین در موسیقی» در شهر شیراز توسط مرکز آموزش هنری بنیاد رودکی و موسسه راز و هنر با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام، با شماره‌های ۰۷۱۳۲۳۳۵۳۴۷ و ۰۹۱۷۴۴۹۱۴۸۶ تماس بگیرند.

