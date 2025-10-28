خبرگزاری کار ایران
بازپخش «هیس، هیچی نیس!» در شبکه امید

مسابقه «هیس، هیچی نیس!» با هدف ایجاد فضایی رقابتی برای نوجوانان، در پاتوق مجازی شبکه امید برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه، سریال «هیس، هیچی نیس!» هر شب ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه امید روی آنتن می‌رود و بعد از آن مسابقه ای تدارک دیده شده که مخاطبان می‌توانند بعد از تماشای سریال در آن شرکت کرده و به پرسش‌های هر قسمت پاسخ دهند.

بازپخش این سریال نیز روز بعد ساعت ۹:۳۰ و ۱۴ از شبکه امید پخش می‌شود.

شرکت‌کنندگان همچنین می‌توانند با ارسال ویدئوهای خلاقانه لب‌آهنگ (دابسمش) از تیتراژ سریال، از دریافت یک جایز ویژه نیز بهره مند شوند.

به گفته برگزارکنندگان، هدف از این مسابقه تقویت تعامل میان نوجوانان، افزایش خلاقیت و مشارکت فعال مخاطبان شبکه امید است.

سریال «هیس، هیچی نیس!» به کارگردانی حسین حقانی و تهیه کنندگی حمیدرضا عطارد در فضایی فانتزی تولید شده است که روایتی طنز و متفاوت از تاریخ جهان را ارائه می‌کند.

این سریال محصولی از مرکز تولیدات نوجوان سوره است که سال ۱۴۰۲ از شبکه دو سیما پخش شد.

