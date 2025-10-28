خبرگزاری کار ایران
سید محمدکاظم موسوی بجنوردی در قاب مستند «مِسی به رنگ شفق»

سید محمدکاظم موسوی بجنوردی در قاب مستند «مِسی به رنگ شفق»
دهمین فیلم از فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» با عنوان «مِسی به رنگ شفق» به زندگی و خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی سید محمدکاظم موسوی بجنوردی، مؤسس و رئیس مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی می‌پردازد که پنجشنبه هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.

به گزارش ایلنا، رضا عباسی، کارگردان این فیلم، درباره ساخت این مستند گفت: زندگی و کارنامه‌  استاد موسوی بجنوردی بخشی از تاریخ فرهنگی معاصر ایران است. او از نخستین کسانی بود که درک کرد حفظ و بازخوانی دانش اسلامی و ایرانی، بدون پژوهش علمی و نهاد سازمان‌یافته ممکن نیست. مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی حاصل همین بینش است؛ مرکزی که امروز یکی از معتبرترین مراجع پژوهشی در جهان اسلام به شمار می‌رود.

او ادامه داد: در این مستند کوشیده ایم فراتر از روایت زندگی شخصی، به سیر فکری و فرهنگی استاد موسوی بجنوردی پرداخته شود؛ این‌که چگونه از دل تجربه‌های سیاسی، اجتماعی و علمی خود، به ضرورت گفت‌وگو میان فرهنگ‌ها، ادیان و اندیشمندان پی برد و سال‌ها برای پیوند میان دانشوران ایران و جهان اسلام تلاش کرد.

عباسی تصریح کرد: استاد موسوی بجنوردی را می‌توان نماد پیوند «دانش و ایمان» دانست؛ اندیشمندی که باور دارد تمدن زمانی زنده می‌ماند که دانش، اخلاق و انسانیت در کنار یکدیگر بالنده شوند.

عباسی با اشاره به حضور چهره‌های برجسته فرهنگی در این مستند افزود: در فیلم، استادان و اندیشمندان بزرگی حضور دارند که از نزدیک با موسوی بجنوردی همکاری داشته‌اند و درباره‌ی منش علمی، فروتنی و نگاه تمدنی او سخن گفته‌اند. شنیدن این روایت‌ها، تصویری الهام‌بخش از شخصیتی ارائه می‌دهد که با آرامش و صبوری، سال‌ها برای اعتلای فرهنگ و دانش این سرزمین کوشیده است.

کارگردان مستند «مِسی به رنگ شفق» تأکید کرد: برای ما مهم بود که فیلم صرفاً گزارشی از فعالیت‌ها نباشد؛ بلکه تلاشی باشد برای ترسیم چهره‌ی مردی که در پشت هزاران جلد کتاب و مقاله، روحی گرم، صمیمی و پرامید دارد. از همین رو، لحن فیلم شاعرانه و تأملی است؛ نگاهی از درون به شخصیتی که در سکوت، کاری بزرگ انجام داده است.

او در پایان تأکید کرد: اهمیت این مستند در آن است که مخاطب امروز درمی‌یابد چگونه یک فرد می‌تواند با دانش، نظم و ایمان، تأثیری ماندگار بر فرهنگ و تاریخ کشور بگذارد. موسوی بجنوردی نمونه‌ای از نسلی است که به جای شعار، عمل کرد و آثاری ماندگار بر جای گذاشت.

گفتنی است فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» به تهیه‌کنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیماست که در آن زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره برجسته‌ی علوم انسانی و هنر ایران به تصویر کشیده می‌شود.

 مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبه‌ها ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه چهار سیما پخش و جمعه‌ها حوالی ساعت ۱۲:۳۰ بازپخش می‌شود.

