سید محمدکاظم موسوی بجنوردی در قاب مستند «مِسی به رنگ شفق»
دهمین فیلم از فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» با عنوان «مِسی به رنگ شفق» به زندگی و خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی سید محمدکاظم موسوی بجنوردی، مؤسس و رئیس مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی میپردازد که پنجشنبه هشتم آبانماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.
به گزارش ایلنا، رضا عباسی، کارگردان این فیلم، درباره ساخت این مستند گفت: زندگی و کارنامه استاد موسوی بجنوردی بخشی از تاریخ فرهنگی معاصر ایران است. او از نخستین کسانی بود که درک کرد حفظ و بازخوانی دانش اسلامی و ایرانی، بدون پژوهش علمی و نهاد سازمانیافته ممکن نیست. مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی حاصل همین بینش است؛ مرکزی که امروز یکی از معتبرترین مراجع پژوهشی در جهان اسلام به شمار میرود.
او ادامه داد: در این مستند کوشیده ایم فراتر از روایت زندگی شخصی، به سیر فکری و فرهنگی استاد موسوی بجنوردی پرداخته شود؛ اینکه چگونه از دل تجربههای سیاسی، اجتماعی و علمی خود، به ضرورت گفتوگو میان فرهنگها، ادیان و اندیشمندان پی برد و سالها برای پیوند میان دانشوران ایران و جهان اسلام تلاش کرد.
عباسی تصریح کرد: استاد موسوی بجنوردی را میتوان نماد پیوند «دانش و ایمان» دانست؛ اندیشمندی که باور دارد تمدن زمانی زنده میماند که دانش، اخلاق و انسانیت در کنار یکدیگر بالنده شوند.
عباسی با اشاره به حضور چهرههای برجسته فرهنگی در این مستند افزود: در فیلم، استادان و اندیشمندان بزرگی حضور دارند که از نزدیک با موسوی بجنوردی همکاری داشتهاند و دربارهی منش علمی، فروتنی و نگاه تمدنی او سخن گفتهاند. شنیدن این روایتها، تصویری الهامبخش از شخصیتی ارائه میدهد که با آرامش و صبوری، سالها برای اعتلای فرهنگ و دانش این سرزمین کوشیده است.
کارگردان مستند «مِسی به رنگ شفق» تأکید کرد: برای ما مهم بود که فیلم صرفاً گزارشی از فعالیتها نباشد؛ بلکه تلاشی باشد برای ترسیم چهرهی مردی که در پشت هزاران جلد کتاب و مقاله، روحی گرم، صمیمی و پرامید دارد. از همین رو، لحن فیلم شاعرانه و تأملی است؛ نگاهی از درون به شخصیتی که در سکوت، کاری بزرگ انجام داده است.
او در پایان تأکید کرد: اهمیت این مستند در آن است که مخاطب امروز درمییابد چگونه یک فرد میتواند با دانش، نظم و ایمان، تأثیری ماندگار بر فرهنگ و تاریخ کشور بگذارد. موسوی بجنوردی نمونهای از نسلی است که به جای شعار، عمل کرد و آثاری ماندگار بر جای گذاشت.
گفتنی است فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» به تهیهکنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیماست که در آن زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره برجستهی علوم انسانی و هنر ایران به تصویر کشیده میشود.
مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبهها ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه چهار سیما پخش و جمعهها حوالی ساعت ۱۲:۳۰ بازپخش میشود.