بازی رومیزی «ژولیت و شاه» رونمایی شد
پوستر بازی رومیزی انیمیشن سینمایی «ژولیت و شاه» با عنوان «تیاتر رومیزی» همزمان با روز جهانی انیمیشن رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استودیو هورخش، بازی «تیاتر رومیزی» کاری از گروه «هفت خان» است که در فضای انیمیشن سینمایی «ژولیت و شاه» روایت میشود. انیمیشن سینمایی «ژولیت و شاه» به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر، دومین اثر استودیو هورخش است و تاکنون موفق به دریافت پنج جایزه بینالمللی از آمریکا، آلمان و گرجستان شده است.
خلاصه داستان انیمیشن چنین است: «جولی، بازیگر جویای نام ولی تازهکار تئاتر، توسط ناصرالدینشاه به ایران دعوت میشود تا نقش ژولیت را در نمایشی بازی کند. غافل از آنکه شاه نقشه دیگری برای او دارد.»
بر همین اساس، داستان بازی «تیاتر رومیزی» با حال و هوای همان نمایش پیش میرود: «در آستانهی جشن باشکوه تاجگذاری سلطان صاحبقران، قرار است نمایشی بزرگ اجرا شود و تنها بهترین بازیگر دربار افتخار بازی در حضور شاه را بهدست میآورد.» بازیکنان در قالب تیپها و احساسات گوناگون به اجرای مونولوگهای نمایشی میپردازند و در رقابتی پرهیجان و خندهدار سعی میکنند بهترین اجرای خود را روی صحنه ارائه کنند.
طراحی و توسعه بازی که برای ۲ تا ۸ بازیکن و مناسب رده سنی ۸ سال به بالا است، به سرپرستی مهتاب گراکوئی انجام شده و تجربهای سرگرمکننده و آموزشی برای تقویت مهارتهای بازیگری، فن بیان، اعتماد به نفس و هوش هیجانی بازیکنان فراهم میکند.
بازی «تیاتر رومیزی» در جشنواره «هنر خلاق» اصفهان که با هدف شناسایی، حمایت و تجاریسازی آثار نوآورانه هنرمندان ایرانی از تاریخ ۳ تا ۷ شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد، جزو آثار برگزیده این جشنواره بود. این بازی رومیزی اواسط آذر ماه وارد بازار خواهد شد.
گروه هفتخان از سال ۱۳۹۷ با هدف گسترش فرهنگ، تاریخ و هنر ایران از طریق تولید سرگرمی، به طراحی و تولید بازیهای رومیزی میپردازد.