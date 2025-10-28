خبرگزاری کار ایران
«شاه نقش» به زودی اکران می‌شود

«شاه نقش» به زودی اکران می‌شود
در آستانه اکران عمومی «شاه نقش» پوستر فیلم منتشر شد.

به گزارش ایلنا، اکران «شاه نقش» از روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه در سینماهای سراسر کشور آغاز می‌شود.

این فیلم به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت و عنایت بخشی دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کرد.

در این فیلم بازیگرانی همچون بهرنگ علوی، هومن برق نورد، نسیم ادبی، شهرام قائدی، پژمان بازغی، مینا وحید، محمد متوسلانی، عنایت بخشی، رضا رویگری، سیروس میمنت، مهدی میامی، شهین تسلیمی، پوریا میاندهی، مجید علیزاده، مژگان صابری، فاطمه شکری حضور دارند.

موسسه راه عرفان پخش «شاه نقش» را بر عهده دارد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: ناصر و شهاب قصد شرکت در انتخابات انجمن هنروران سینما را دارند هر کدام تلاش می‌کنند برنده انتخابات شوند…

