رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی:
هزاران سند و راهحل برای برونرفت از بحرانها داریم اما اجرا کار ما نیست
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از وجود هزاران سند و گزارش در این پژوهشگاه در رابطه با حفاظت از میراثفرهنگی و معرفی آن خبر داد و در پاسخ به این پرسش که مغز متفکر وزارت میراث فرهنگی چه اقداماتی برای برونرفت از بحرانهای میراثفرهنگی که شامل فرونشست و ... می شود، انجام داده است؟ اعلام کرد: پژوهشگاه میراثفرهنگی گزارشها و پژوهشهای مختلفی در زمینههای کاری خود انجام داده است اما اینکه پژوهشهای صورت گرفته به مرحله اجرا درآمدهاند یا نه؟ سوالی نیست که پژوهشگاه میراث فرهنگی باید به آن پاسخ دهد بلکه باید از معاونت میراثفرهنگی کشور و حوزه اجرایی و دستگاههای دیگر پرسیده شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از دو دهه است که بسیاری از آثار و محوطههای تاریخی کشور با بحرانهای جدی دست و پنجه نرم میکند. از بحران تغییرات اقلیمی که منجر به فروپاشی تمدنهای بزرگ تاریخی شده تا تهدید غارت توسط قاچاقچیان و البته بحران مشکلات مدیریتی. از فرونشست که حالا گریبان مهمترین شهرهای تاریخی ایران را گرفته تا خطر خشکسالی و سیل و زلزله. در این میان یکی از مهمترین وظایف ذاتی پژوهشگاه میراثفرهنگی بهعنوان مغز متفکر وزارت میراثفرهنگی، پژوهش و ارائه راهکار برای برونرفت از بحرانهای موجود است که بناها و محوطههای تاریخی در این دو دهه اخیر بهشدت با آن دست به گریبانند.
«محمدابراهیم زارعی» رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی کشور در این رابطه به خبرنگار ایلنا گفت: فعالیت پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری در رشتهها و زمینههای تعریف شده انجام میگیرد از مطالعه ابنیه تاریخی تا پژوهشهای مردمنگاری. از پژوهش در حوزه حفاظت و مرمت اشیاء تا زبانشناسی گویش و کتیبهها. در حوزه گردشگری نیز بخشی از مطالعات و پژوهشهای ما به میراثطبیعی برمیگردد.
او اعلام کرد: همکاران بنده از سالها و سنوات گذشته مطالعات و پژوهشهای گستردهای را براساس وظایف ذاتی خود انجام دادهاند در ارتباط با موضوعات بحرانی که شما اشاره کردید گزارشهایی نیز تهیه شده است، مقالات نوشته شده و پروژهها و مطالعات قابل توجهی صورت گرفته که این فعالیتها تا جایی که لازم بوده به حوزه معاونت میراثفرهنگی ارائه شده است.
رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی کشور ادامه داد: شما اگر به مرکز اسناد و کتابخانه پژوهشگاه میراثفرهنگی مراجعه کنید خواهید دید که هزاران گزارش در خصوص این موضوعات صورت گرفته و تولید سند شده که دوستان و همکاران ما در حوزه اجرا میتوانند مورد استفاده قرار دهند. شاید هم مورد استفاده قرار دادند شاید هم استفاده نکردهاند.
او گفت: در هر حال وظیفه پژوهشگاه میراثفرهنگی تولید سند و دانش در ارتباط با حفاظت از میراثفرهنگی و معرفی آن بوده است. در کنار پژوهشکدههایی که هماکنون در حال فعالیت هستند، مقالات مرتبط با موضوعات و چالشهایی که میراثفرهنگی ایران هم اکنون با آن دست به گریبان است، توسط اعضای هیات علمی پژوهشگاه منتشر میشود بهطوری که هم اکنون دو مقاله مهم در مجله نیچر توسط باستانشناسان و محققان ما منتشر شده است.
زارعی افزود: تمام این اقدامات و فعالیتهای پژوهشی برای کمک به حوزه اجراست. و از زمانی که پژوهشگاه شکل گرفته کتابها و متون زیادی بهویژه در دوره دوم بعد از ادغام میراثفرهنگی توسط پژوهشگاه تولید شده بنابراین کار پژوهشگاه اجرایی نیست، بلکه تولید دانش و پژوهش در ارتباط با حفاظت و مرمت، زبانشناسی و گویشها و بخشهای مرتبط است اما چقدر از اینها عملیاتی شده باید بروید از حوزه اجرایی و از معاونت میراثفرهنگی مطالبه کنید.
او تاکید کرد: دوستان درحوزه معاونت میراثفرهنگی میتوانند بگویند چقدر از این فعالیتها اجرایی و بهبهرهبرداری رسیده است.