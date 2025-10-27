خبرگزاری کار ایران
راه‌یابی مستند «ژن هاژ» به جشنواره‌ای در انگلستان
مستند «ژن هاژ» ساخته علیرضا جمالی اخوان به جشنواره Lift-off Glbal Network انگلستان راه پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، مستند «ژن هاژ» به نویسندگی تهیه‌کنندگی و کارگردانی علیرضا جمالی اخوان به دهمین دوره جشنواره بین المللی LiFt-oFF Globl Network لیفت آف گلوبال نتورک انگلستان راه یافته و با مستندهای کشورهای اروپایی رقابت می‌کند.

این جشنواره یک شبکه بین المللی فیلم مستقل است که در سال ۲۰۱۱ تاسیس شد و هدف آن حمایت از فیلمسازان نو ظهور و ارائه فرصت‌های نمایش آثار آنان در سطح جهانی است. این جشنواره در شهر آیور انگلستان بر گزار می‌شود و بازه اصلی آن از ۱تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ است.

فیلم ژن هاژ در تاریخ ۳نوامبر ۲۰۲۵ در شهر آیور اکران خواهد شد.

پخش کننده پروژه بر عهده سولماز اعتماد است.

مستند ژن هاژ زندگی یک پسر پنج‌ساله را روایت می‌کند که از طریق جمع آوری زباله زندگی خود را می‌گذراند و روزی با حادثه ناگوار مواجه می‌شود

عوامل اصلی فیلم:

نویسنده تهیه کننده و کارگردان: علیرضا جمالی اخوان، مشاور پروژه: علی هراتی، مدیر تصویربرداری: مسعود ابراهیمی کاشف، مدیر تولید و منشی صحنه: مرحوم علیرضا بنانژاد، تدوین: آمنه آزاد، پخش کننده بین المللی: سولماز اعتماد

