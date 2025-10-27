به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم آوای صلح، اعضای هیئت انتخاب نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح» معرفی شدند. بر این اساس، کتایون جهانگیر، احسان طهماسبی و شوکا زندباف مسئولیت انتخاب آثار راه‌یافته به بخش مسابقه این جشنواره را برعهده داشته‌اند.

هیئت انتخاب جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح» پس از بازبینی و ارزیابی دقیق ۶۷۹ اثر رسیده از ایران و سایر کشورها، بیانیه رسمی خود را به شرح زیر منتشر کرد:

بیانیه هیئت انتخاب جشنواره بین‌المللی فیلم آوای صلح

«هیئت انتخاب نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم آوای صلح، پس از بازبینی و ارزیابی دقیق ۶۷۹ اثر رسیده از ایران و سایر کشورها، با قدردانی از همه فیلم‌سازانی که با نگاهی انسانی، خلاق و ژرف به مفهوم صلح، همزیستی، عدالت و دوستی میان ملت‌ها پرداختند، آثار برگزیده این دوره را انتخاب کرد.

اعضای هیئت انتخاب با تأکید بر ارزش‌های والای انسانی، نگاهی هنرمندانه به رنج و امید بشر، و روایت‌هایی صادقانه از تلاش برای زیستن در آرامش و همدلی، معیارهای خود را بر پایه‌ی اصالت اثر، خلاقیت در بیان، و هم‌سویی با روح صلح و انسان‌دوستی استوار ساختند.

جشنواره بین‌المللی آوای صلح، فرصتی است برای شنیدن صدای فیلم‌سازانی که به جای زبان خشونت، از تصویر عشق، درک متقابل و ایمان به انسان سخن می‌گویند. ما باور داریم هر فیلم، هرچند کوتاه، می‌تواند گامی کوچک اما درخشان در مسیر نزدیک‌تر شدن دل‌های انسان‌ها باشد.

این هیئت ضمن تبریک به صاحبان آثار راه‌یافته به بخش مسابقه، از تمامی هنرمندانی که با حضور و آثار خود به غنای فرهنگی این رویداد افزودند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کند و امید دارد پیام صلح، دوستی و امید در جهانِ پرآشوب امروز، رساتر و ماندگارتر طنین‌افکن شود.»

نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح» با هدف ترویج فرهنگ صلح، دوستی و گفت‌وگوی بین‌المللی از مسیر زبان سینما، با مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور و به همت معاونت فرهنگی و هنری خانه سرباز صلح ایران آبان ماه ۱۴۰۴ در قشم برگزار می‌شود.

