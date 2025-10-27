خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعضای هیئت انتخاب نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح» معرفی شدند

اعضای هیئت انتخاب نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح» معرفی شدند
کد خبر : 1705792
لینک کوتاه کپی شد.

با پایان بازبینی آثار رسیده به دبیرخانه نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح»، اعضای هیئت انتخاب این رویداد سینمایی معرفی و بیانیه رسمی این هیئت منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم آوای صلح، اعضای هیئت انتخاب نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح» معرفی شدند. بر این اساس، کتایون جهانگیر، احسان طهماسبی و شوکا زندباف مسئولیت انتخاب آثار راه‌یافته به بخش مسابقه این جشنواره را برعهده داشته‌اند.

هیئت انتخاب جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح» پس از بازبینی و ارزیابی دقیق ۶۷۹ اثر رسیده از ایران و سایر کشورها، بیانیه رسمی خود را به شرح زیر منتشر کرد:

بیانیه هیئت انتخاب جشنواره بین‌المللی فیلم آوای صلح

«هیئت انتخاب نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم آوای صلح، پس از بازبینی و ارزیابی دقیق ۶۷۹ اثر رسیده از ایران و سایر کشورها، با قدردانی از همه فیلم‌سازانی که با نگاهی انسانی، خلاق و ژرف به مفهوم صلح، همزیستی، عدالت و دوستی میان ملت‌ها پرداختند، آثار برگزیده این دوره را انتخاب کرد.

اعضای هیئت انتخاب با تأکید بر ارزش‌های والای انسانی، نگاهی هنرمندانه به رنج و امید بشر، و روایت‌هایی صادقانه از تلاش برای زیستن در آرامش و همدلی، معیارهای خود را بر پایه‌ی اصالت اثر، خلاقیت در بیان، و هم‌سویی با روح صلح و انسان‌دوستی استوار ساختند.

جشنواره بین‌المللی آوای صلح، فرصتی است برای شنیدن صدای فیلم‌سازانی که به جای زبان خشونت، از تصویر عشق، درک متقابل و ایمان به انسان سخن می‌گویند. ما باور داریم هر فیلم، هرچند کوتاه، می‌تواند گامی کوچک اما درخشان در مسیر نزدیک‌تر شدن دل‌های انسان‌ها باشد.

این هیئت ضمن تبریک به صاحبان آثار راه‌یافته به بخش مسابقه، از تمامی هنرمندانی که با حضور و آثار خود به غنای فرهنگی این رویداد افزودند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کند و امید دارد پیام صلح، دوستی و امید در جهانِ پرآشوب امروز، رساتر و ماندگارتر طنین‌افکن شود.»

نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم «آوای صلح» با هدف ترویج فرهنگ صلح، دوستی و گفت‌وگوی بین‌المللی از مسیر زبان سینما، با مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور و به همت معاونت فرهنگی و هنری خانه سرباز صلح ایران آبان ماه ۱۴۰۴ در قشم برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ