فعالیت رسمی دبیرخانه چهل‌ و چهارمین جشنواره تئاتر فجر آغاز شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی اداره‌ کل هنرهای نمایشی، همزمان با بازدید و نشست محمدمهدی احمدی، مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرست معاونت امور هنری با اعضای دبیرخانه چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، فعالیت رسمی این دبیرخانه آغاز شد.

رضا مردانی (مدیرکل هنرهای نمایشی)، وحید فخر موسوی (دبیر جشنواره)، سعید اسدی (مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران)، امیر مرواری (مدیر حوزه معاونت)، عباس غفاری (مدیر اجرایی جشنواره چهل‌وچهارم)، محسن بابایی‌ربیعی (مدیر دبیرخانه و هماهنگی جشنواره)، مهدی یوسفی‌کیا (مدیر روابط‌عمومی جشنواره)، محسن سراجی (مشاور دبیر جشنواره و برنامه‌ریز)، فرشاد یاری (مدیر بخش فضاسازی جشنواره)، حامد اویسی (مدیر روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی) و علی اکبر طرخان (مدیر بخش بین‌الملل اداره‌کل هنرهای نمایشی) در این نشست حضور داشتند.

سرپرست معاونت امور هنری در ابتدای سخنانش با تاکید بر اهمیت نوآوری و پرهیز از تکرار مکررات در برگزاری چهل‌دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر گفت: ما هر سال با برگزاری رویدادها تجربه‌ای کسب می‌کنیم و قطعا نتیجه این تجربیات باید تاثیرگذار باشد. جشنواره امسال نیز باید به سمت تغییر و نوآوری پیش برود.

احمدی ادامه داد: اگر دبیرخانه‌ای بتواند با تدبیر، دبیر جشنواره یک رویداد هنری را برای دوره‌های بعد به موقع انتخاب و اعلام کند، یک امتیاز است. در چنین شرایطی دبیر فرصت اجرایی شدن برنامه‌ها را به موقع و با آسایش خاطر فراهم خواهد کرد. البته اگر انتخاب این دبیر بنا به سه شرط ظرفیت بالا، پذیرش از سوی عقلای هنرهای نمایشی و تعامل خوب با جامعه هنری انجام شود.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به لزوم توجه به کیفیت آثار در بخش ملی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بیان کرد: آثار ما باید هر سال نسبت به گذشته از نظر کیفی ارتقا داشته باشد و نمایش‌های ایرانی و آثاری که با فرهنگ بومی ما نزدیک است، اولویت انتخاب قرار بگیرند. نسل جدید با گذشته خود بیگانه است و چیزی از آن نمی‌داند. ما باید با زبان نمایش این نسل را به تاریخ و فرهنگ خودشان نزدیک کنیم. تئاتر باید از تکرار بپرهیزد و نوآوری هم در آن اتفاق بیفتد. تکرار شاید در بخش تکنیکی ارزشمند باشد اما توجه صرف به تکنیک به تعبیری هنر برای هنر خواهد بود در حالیکه هنر تنها تکنیک نیست. هنر خوب، هنری است که مخاطب را از بودن به سمت شدن سوق داده و با جامعه همراه شود.

احمدی درباره انتخاب آثار بخش بین‌الملل نیز عنوان کرد: پیش از این درباره انتخاب آثار بین‌الملل تاکید داشته‌ام؛ انتخاب و دعوت از نمایش‌های ضعیف دیگر کشورها اهانت به استادان تئاتر ایران است. امسال یا میزبان تئاترهای باکیفیت و قوی باشیم یا در غیر اینصورت بخش بین‌الملل بر مبنای علم و تجربه شکل بگیرد. البته همچنان نیز تاکید دارم که اولویت با حضور گروه‌های توانمند است.

سرپرست معاونت امور هنری، همچنین با اشاره به بحث بودجه جشنواره گفت: ما در تلاش هستیم تا ارتباطاتی با بخش‌های خصوصی داشته باشیم و با مشارکت در این عرصه کمبودهای مرتبط با بودجه را تامین خواهیم کرد.

سیدوحید فخر موسوی، دبیر چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر نیز در این دیدار ضمن معرفی اعضای دبیرخانه به بیان گزارشی درباره برنامه‌ها و جزئیاتی از فعالیت‌هایی که تاکنون در روند اجرایی شدن جشنواره انجام شده است، پرداخت.

دبیر چهل‌ و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در پایان سخنانش از سرپرست معاونت امور هنری درخواست کرد تا در صورت امکان؛ اعضای دبیرخانه این رویداد هنری جلسه‌ای با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت بهبود وضعیت بودجه و شرایط برگزاری این دوره از جشنواره داشته باشند.

