سایهروشنهای هومن دهلوی منتشر شد/ گفتوگویی میان نقاشی و موسیقی
آلبوم «سایهروشنها» با آهنگسازی و نوازندگی هومن دهلوی منتشر شد.
به گزارش ایلنا، مجموعه «سایهروشنها» که از سوی نشر «نغمه هزار دستان» عرضه شده، همزمان توسط «کامبیاتا آرتز»، پلتفرم موسیقی و هنر معاصر در کانادا در قالب دیجیتال به علاقهمندان ارائه شده است.
این مجموعه گفتوگویی میان نقاشی و موسیقی است که تجربهای تازه در کارنامه آهنگساز شمرده میشود.
سایه روشنها از دو سوژه موسیقایی شکل گرفته که ابتدا به صورت مستقل معرفی میشوند و بعد به مرور در هم تنیده میشوند و بازتابی از نور و سایه را بیان میکنند. واریاسیونهایی که روی هر کدام از این تِمها شکل میگیرند و در جاهایی با تکنیکهای افکت مانند شاهکمان ترکیب میشوند، گویای حالتهای مختلفی هستند که در نامگذاری قطعات این مجموعه بیان شدهاند.
همانگونه که یک اثر نقاشی به مرور و گاه بهصورت بداهه تکامل پیدا میکند، بسیاری از بخشهای موسیقایی این مجموعه نیز بر اساس بداههنوازی بر روی تمهای اصلی شکل گرفتهاند.
هومن دهلوی درباره این مجموعه که اولین تجربه ترکیب پیانو و شاهکمان محسوب میشود، میگوید: «مجموعه سایه روشنها ابتدا به پیشنهاد دوست عزیز و هنرمندم حمیدرضا اندرز بر اساس فیلم مستندی که درباره زندگی و آثار او در حال ساخت و تهیه بود، شکل گرفت. شاید از آنجایی که از سالهای دور با او و نقاشیهایش آشنایی داشتم، هنگامی که بخشهای کوتاهی از فیلم را که هنوز در نیمه راه بود، نگاه میکردم اولین ایدههای موسیقایی آن در ذهنم شکل گرفت. این ایدهها با ترکیب صدای پیانو و ویولنسل میتوانست فضای حسی و توصیفی مناسبی را برای تصاویر فیلم به همراه بیاورد. اما پس از گذشت مدت زمانی از شروع پروژه و ناتمام ماندن آن، در دیداری که با دیگر دوست هنرمند و نوازنده توانا، کوروش بابایی داشتم و با ساز شاهکمان و ظرفیتهای آن از نزدیک آشنا شدم، تصمیم گرفتم که این ساز را جایگزین ویولنسل کنم که حاصل آن تجربهای جدید را رقم زد.»
هومن دهلوی علاوه برآهنگسازی، نوازندگی پیانو را هم در این مجموعه به عهده داشته است. همچنین کوروش بابایی نوازنده شاهکمان در این اثر است. میکس و مسترینگ مجموعه را نیز صادق نوری بر عهده داشته داشته است.
«از روزهای نبودن» برای ارکستر موسیقی ملی، «آوای کهن» برای تنبور و کوارتت زهی و «هفت آسمان» برای تکنوازی پیانو، از جمله مجموعههایی هستند که پیشتر از این هنرمند منتشر شدهاند