اعتراض انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران به اقدام بانک مرکزی در تخصیص ارز مسافرتی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، حرمت الله رفیعی گفت: با این اقدام مسافران و گردشگران می‌توانند براساس نیاز واقعی خود ارز دریافت کنند.

رفیعی افزود: گردشگران خروجی برای هزینه سفر نیازمند ارز مورد نیاز خود هستند مثلا یک مسافر می‌خواهد با ۳۰۰ دلار و مسافر دیگر با ۱۰۰۰ دلار سفر کند. بنابراین باید با بررسی میانگین تخصیص ارز، تعداد مسافران و میزان هزینه کرد واقعی آن‌ها اقدام به پرداخت ارز مسافرتی آن هم نه به فرد که به دفاتر خدمات مسافرتی اقدام کرد تا مانع رانت و رانت بازی و دلالی ارز در پوشش تخصیص ارز مسافرتی شد.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران اعلام کرد: انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور با شیوه جدید ارزپاشی از سوی بانک مرکزی در حوزه گردشگری مخالف است و معتقد است این اقدام منجر به ایجاد رانت برای افرادی می‌شود که در حوزه دلالی ارز و دلار فعالیت می‌کنند.

حرمت الله رفیعی گفت: ارز مسافرتی باید به افرادی تخصیص داده شود که ویزای خود را دریافت کرده و هزینه حمل و نقل را هم پرداخته‌اند و رزرو هتل خارجی را هم دارند و بنابراین دارای اسناد اثبات شده هستند. نه کسانی که از طریق دوست و آشنای خود به فرودگاه می‌روند و بدون داشتن ویزا و بلیت پرواز و رزرو هتل ارز مسافرتی می‌گیرند و دوباره به شهر بازمی گردند.

این فعال گردشگری اعلام کرد: با اقدام اخیر بانک مرکزی دلال‌های ارز می‌توانند با یک سفر کوتاه و صوری، ارز مسافرتی دریافت کنند و سود حاصل از فروش آن را بردارند و این رفتارها به دلالی دامن می‌زند.

رفیعی با تاکید بر لزوم تخصیص ارز مسافرتی به دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس‌های گردشگری به جای پرداخت ارز و دلار به اشخاص گفت: آژانس‌ها می‌توانند براساس مستندات واقعی هزینه‌های مسافر، ارز مورد نیاز را از بانک مرکزی دریافت و هزینه‌های سفر گردشگران را پرداخت کنند. در دوران کرونا نیز این تجربه انجام شد که بسیار موفقیت‌آمیز بود.

او گفت: انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران و فعالین گردشگری امیدوار هستند که تصمیم‌گیران اقتصادی با نگاه کارشناسی، مسیر قانونی تخصیص ارز مسافرتی را احیا کنند تا هم از رانت جلوگیری شود و هم صنعت گردشگری از آسیب بیشتر در امان بماند.

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران درباره شناور شدن نرخ ارز مسافرتی که منجر به صعود قیمت ارزهای خارجی در حوزه گردشگری شده است افزود: با هر افزایش قیمت، ارزش پول ملی کاهش بیشتر پیدا می‌کند و توان اقتصادی مردم هم تضعیف می‌شود. بنابراین اولین صنعتی که از این موضوع لطمه می‌بیند گردشگری است. چون سفر در اولویت اول خانوارها نیست.

حرمت الله رفیعی گفت: وقتی هزینه سفر بالا می‌رود، قیمت کالاها و خدمات دیگر هم افزایش می‌یابد و این روند منجر به افزایش تورم و فشار مضاعف بر اقشار ضعیف جامعه می‌شود.

انتهای پیام/