«بازی ناجوانمردانه» با دوبله اختصاصی در نمایش خانگی
فیلم «بازی ناجوانمردانه» تازه‌ترین اثر شین بلک، کارگردان و فیلمنامه‌نویس نام‌آشنای آمریکایی، با دوبله فارسی، منتشر شد.

به گزارش ایلنا، فیلم اکشن و جنایی «بازی ناجوانمردانه» (Play Dirty) محصول سال ۲۰۲۵ استرالیا به کارگردانی شین بلک، با دوبله فارسی اختصاصی آماده و از طریق پلتفرم فیلیمو در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است:« یک سارق بی‌رحم به همراه گروه حرفه‌ای خود دست به بزرگ‌ترین سرقت زندگی‌اش می‌زند، اما این بار با مافیای بزرگ نیویورک روبه‌رو می‌شود.»

در این فیلم بازیگرانی چون مارک والبرگ، کیت استنفیلد، رزا سلزار، کیگان-مایکل کی و چوکودی ایووجی حضور دارند و حسام صادقی نیکو نیز کارگردانی و مدیریت دوبلاژ آن را بر عهده دارد.

صداپیشگان این اثر عبارت‌اند از: حسام صادقی نیکو، محسن سرشار، شهره روحی، محسن زرآبادی، کیوان عسکری، اشکان صادقی، اعظم حبیبی، آرشیا آروین، سامان مظلومی، محمد خاوری، فرزانه فائزی، مهرداد معمارزاده، کوروش زارع‌پناه، شیدا زینی، احسان صمدیار، ابراهیم ربیعی، فرشته قدیمی، مهرداد سوری، میلاد مبینی، بابک بهروزی، امیرحسین بیگ‌پور، فرانک ملکی، محمد طباطبایی، فربد نهری، خشایار فیروزی، شقایق فروبار، فاطمه مهرابی و رهام ابراهیمیان.

