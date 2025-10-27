به گزارش ایلنا، محمود دولت‌آبادی برای مجموعه آثار و به پاس ”یک عمر تلاش در عرصه نوشتن «، تندیس مهرگان ادب را دریافت می‌کند و تندیس جایزه مهرگان علم به یکی از پنج شخصیت و کنشگر نامزد دریافت جایزه در بخش» یک عمر تلاش در عرصه محیط زیست “تعلق می‌گیرد.

اسماعیل کهرم، مهندس بهرام زهزاد، میترا البرزی‌منش، رمضانعلی قائمی و شیرین پارسی پنج نامزد دریافت تندیس جایزه مهرگان علم برای” یک عمر تلاش در عرصه محیط زیست“ هستند.

در این مراسم برگزیدگان جایزه مهرگان ادب زبان فارسی در بخش بهترین رمان و بهترین مجموعه داستان کوتاه و برگزیدگان جایزه مهرگان ادب زبان مادری و همچنین برگزیدگان جایزه مهرگان علم برای بهترین کتاب‌های علمی زیست‌محیطی و برترین تشکل‌های مردم‌نهادِ سراسر ایران معرفی خواهند شد.

بخش اول مراسم از ساعت ۱۶ تا ۱۸ به معرفی برگزیدگان جایزه مهرگان ادب اختصاص دارد و در بخش بعدی از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزیدگان جایزه مهرگان علم (محیط زیست) معرفی خواهند شد.

این مراسم با حضور دوستداران ادبیات، علم و محیط زیست در کنار برگزیدگان، نویسندگان و چهره‌های برجسته ادبیات و علم، برگزار خواهد شد.

