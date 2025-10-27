تجلیل از سه هنرمند در جشنواره تئاتر خیابانی مریوان
در مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی از سه هنرمند تجلیل به عمل خواهد آمد.
به گزارش ایلنا، دبیرخانه هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان در نظر دارد از مهدی حاجیان، امیرحسین شفیعی و سلام نباتی به عنوان هنرمند و فعال تلاشگر حوزه تئاتر خیابانی تجلیل شود.
آیین اختتامیه این جشنواره روز پنجشنبه ۸ مهر ماه ساعت ۱۰ صبح برپا شود.
هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان به دبیر فاتح بادپروا با هدف گسترش تعاملات فرهنگی، تقویت تئاتر خیابانی و نمایش آیینها و فرهنگ اقوام ایرانی با حضور ۴۳ گروه و ۱۰۷ اجرا در حال برگزاری است.