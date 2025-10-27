خبرگزاری کار ایران
آغاز هم‌افزایی میان دستگاه‌های استان تهران برای تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت

آغاز هم‌افزایی میان دستگاه‌های استان تهران برای تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت
نخستین جلسه کمیته پیشکسوتان و تشکل‌های مردم‌نهاد دفاع مقدس و مقاومت با هدف هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی استان تهران، تکریم پیشکسوتان عرصه ایثار و مقاومت و برنامه‌ریزی برای ثبت و مستندسازی خاطرات آنان در استانداری تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نخستین جلسه کمیته پیشکسوتان و تشکل‌های مردم‌نهاد دفاع مقدس و مقاومت با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف استان تهران و به ریاست حسین کاغذلو، معاون سیاسی استاندار تهران، در محل استانداری برگزار شد.

در این نشست، موضوعاتی پیرامون پاسداشت، شناسایی، ثبت و مستندسازی خاطرات پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت مورد بررسی قرار گرفت.

سردار مهدی امیریان، مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان تهران، در این نشست با تأکید بر اهمیت توجه به پیشکسوتان عرصه ایثار و مقاومت گفت: پیشکسوتان ما گنجینه‌های زنده انقلاب اسلامی‌اند و اگر امروز در مسیر جهاد تبیین و روایت درست از دفاع مقدس قدم برمی‌داریم، این مسیر بدون حضور و تجربه آنان ناقص خواهد ماند.

وی افزود: «یکی از مأموریت‌های مهم ما، ایجاد بسترهای مناسب برای ثبت و مستندسازی خاطرات و تجارب پیشکسوتان است تا این گنجینه‌های ارزشمند برای نسل‌های آینده باقی بماند.»

سردار امیریان همچنین بر ضرورت هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی استان تهران در اجرای برنامه‌های تکریم و خدمت‌رسانی به پیشکسوتان تأکید کرد و گفت: تکریم پیشکسوتان فقط در برگزاری مراسم‌ها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه باید در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی استان نمود داشته باشد.

در پایان این نشست، احکام اعضای کمیته پیشکسوتان و تشکل‌های مردم‌نهاد دفاع مقدس و مقاومت توسط حسین کاغذلو، رئیس کمیته، به آنان اهدا شد.

