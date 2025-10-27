«لاله کبود» به نیویورک میرود
فیلم سینمایی «لاله کبود» در جشنواره مصری آمریکایی نیویورک رقابت میکند.
به گزارش ایلنا، فیلم سینمایی «لاله کبود» به کارگردانی و تهیه کنندگی مهرشاد کارخانی به بخش مسابقه پنجمین جشنواره بینالمللی The Egyptian American Film Festival نیویورک راه یافت.
پخش بینالمللی این فیلم که پیشتر در جشنواره های متعددی مورد تحسین بوده است، توسط کمپانی بحرفیلم به مدیریت مریم بحرالعلومی صورت میگیرد.
جشنواره بینالمللی مصری آمریکایی نیویورک از ۳۱ اکتبر تا دوم نوامبر سال جاری در Leon M Goldstain performing art center به ریاست علی بدرخان سینماگر مشهور مصری برگزار خواهد شد.
«لاله کبود» در اولین رقابت جهانی جایزه اول جشنواره اکسپوژر امارات را بدست آورده بود و همچنین در جشنواره های مختلفی
در ایتالیا، هندوستان، انگلیس و... حضور داشته و تقدیر شده است.