اکران و نقد «ساعتها» در سینما اندیشه
فیلم «ساعتها» (The Hours) در فرهنگسرای اندیشه اکران و نقد بررسی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، ساعتها اثری از استیون دالدری با نویسندگی مایکل کانینگهام و دیوید هر بر اساس رمانی به همین نام از مایکل کانینگهام است که در سال ۲۰۰۲ اکران شد. نیکول کیدمن، جولین مور و مریل استریپ بازیگران این فیلم هستند.
این فیلم روایتگر یک روز از زندگی سه زن در سه مکان مختلف و در سه زمان مختلف است. ویرجینیا وولفِ نویسنده در سال ۱۹۲۳ در حال نگارش رمان خانم دالووی، لورا براون زنی خانهدار در سال ۱۹۵۱ و در حال خواندن رمان خانم دالووی و کلاریسا واگان، زنی در سال ۲۰۰۱ که به مانند خانم دالووی قرار است ترتیب یک مهمانی را بدهد.
این فیلم در مراسم اسکار و نیز در چند رویداد معتبر سینمایی دیگر، نامزد دریافت جوایز متعددی شد. و توانست جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را توسط نیکول کیدمن، بازیگر نقش ویرجینیا وولف، به خود اختصاص دهد. فیلم ساعتها بهطور کلی سه روایت را به صورت همزمان پی میگیرد. روایاتی که گرچه ظاهراً ارتباط قویای با هم ندارند، اما کاملاً در ارتباط با یکدیگر هستند.
در میز نقد این نشست ساقی سلیمانی، منتقد و نویسنده سینما و محسن سلیمانی فاخر، کارشناس و منتقد سینما حضور خواهند داشت.
سهشنبه، ۶ آبان ماه ۱۴۰۴ زمان این نشست و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفیتئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری است. حضور برای تمام علاقهمندان به سینما، آزاد و رایگان است.