مدیران خانه سینما به عیادت «علی نصیریان» رفتند

در این دیدار که عصر روز یکشنبه ۴ آبان انجام شد همایون اسعدیان با اشاره به نقش پررنگ علی نصیریان در تاریخ سینمای ایران گفت: علی نصیریان نه تنها به عنوان بازیگر با اکثر کارگردان های شناخته شده و صاحب سبک سینمای ایران همکاری کرده است بلکه خارج از فیلم نیز هر قدمی توانسته برای رشد و اعتلای سینمای ایران برداشته است و بر همه ما واجب است تا قدردان این هنرمندان که سرمایه سینمای ایران هستند، باشیم.

وی با اشاره به جدیت و انضباط علی نصیریان و هم نسلان وی در زمان حضور در پروژه های سینمایی، افزود: باید ترتیبی اتخاذ شود تا در قالب برنامه های مختلف تجربیات این گروه از بازیگران به نسل جوان و آینده سازان سینمای ایران منتقل شود.

علی نصیریان نیز با تشکر از همایون اسعدیان و مدیران خانه سینما بیان داشت: زمانی که ما وارد سینما شدیم تنها چیزی که برای ما اهمیت داشت، عشق به سینما و تلاش برای ایفای نقشی بود که از ما می خواستند و مسائل مالی در اولویت های بعدی قرار داشت.

وی با ذکر خاطراتی از همکاری با کارگردان هایی همچون داریوش مهرجویی و ناصر تقوایی، گفت: باعث تاسف است که سال گذشته داریوش مهرجویی را از دست دادیم و امسال ناصر تقوایی از بین ما رفت. هر کدام از این کارگردان ها آثاری تولید کردند که قابل دفاع است و هم برای ما به عنوان بازیگران و هم تماشاگران، خاطره ساز شده اند.

نصیریان با تشکر از زحمات خانه سینما برای حل مشکلات سینماگران ، گفت: هرچند خانه سینما در راه حل مشکلات درمانی و معیشتی پیشکسوتان سینما گام های خوبی برداشته است اما نباید در برنامه های خود از جوانان غفلت کند زیرا آینده سازان امروز سینمای ایران، جوانان هستند.

وی با اشاره به درخشش سینماگران جوان ایرانی در جشنواره های داخلی و خارجی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت هنری و فرهنگی کشور باید تلاش کنند موانع را از سر راه جوانان بردارند تا ما شاهد فعالیت بهتر و آسان تر آنها در سینما باشیم.

نصیریان با اشاره به اینکه در سالهای اخیر بیشتر از حضور در فیلم های سینمایی به مطالعه و پژوهش در امر بازیگری پرداخته است، گفت: یکی از کتاب هایی که امسال خواندم و بر آن مقدمه ای نوشتم کتاب «استادان بزرگ بازیگری و شیوه های آموزش آنها» است که ریچارد برستوف نوشته و پیمان معادی آنرا ترجمه کرده است . به علاقمندان جدی بازیگری در سینما و تئاتر توصیه می کنم حتما این کتاب را مطالعه کنند.

آخرین نقش آفرینی این هنرمند شناخته شده کشورمان در فیلم سینمایی «آه! چه روزهای خوشی بود!» ساخته همایون غنی‌زاده است که به تازگی در بخش رقابتی جشنواره تالین راه پیدا کرده است.

در این دیدار داریوش مودبیان کارگردان سینما و تئاتر نیز حضور داشت.

