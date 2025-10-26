آغاز شمارش معکوس برای میزبانی فارس از جشنواره جهانی فیلم فجر

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، حسینعلی امیری، استاندار فارس در این نشست با تأکید بر ضرورت تدوین تقویم اجرایی دقیق، آماده‌سازی زیرساخت‌های شهری و ساماندهی اسکان مهمانان خارجی، گفت: باید از ظرفیت‌های فرهنگی و سینمایی استان برای معرفی توانمندی‌های ایران در عرصه جهانی به‌ویژه در حوزه فرهنگ و هنر بهره گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای هنری بین‌المللی در شرایط کنونی کشور افزود: در حالی که برخی قدرت‌ها تلاش دارند ایران را در انزوا قرار دهند، برگزاری جشنواره‌ای با حضور بیش از ۲۰۰ فعال فرهنگی و سینمایی ملی و جهانی، گامی مؤثر در بازتعریف جایگاه ایران در دنیا به شمار می‌رود.

امیری ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شیراز را سرمایه‌ای بی‌بدیل برای توسعه تعاملات فرهنگی در سطح منطقه‌ای و جهانی توصیف و خاطرنشان کرد: شیراز با پیشینه تاریخی غنی، جایگاه فرهنگی برجسته و زیرساخت‌های مناسب، قابلیت میزبانی از رویدادهای مهم بین‌المللی و حتی ایفای نقش میانجی در تحولات ملی و منطقه‌ای را دارد.

استاندار فارس با یادآوریِ توجه چشمگیر کشورهای حوزه ایرانِ فرهنگی به کشورمان تأکید کرد: ایران سرزمینی ریشه‌دار و الهام‌بخش با مردمانی مهربان اهل مدارا و گفت‌وگوست که باید از طریق فرهنگ و هنر، پیوندهای خود را با جهان بازتعریف کند.

وی نقش دیپلماسی فرهنگی در تحقق سیاست‌های کلان کشور را مهم ارزیابی و تصریح کرد: افزایش فشار تحریم‌ و از سوی دیگر سیاست کشور مبنی بر تقویت ارتباط با همسایگان، ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تقویت پیوندهای منطقه‌ای را دوچندان کرده است که سینما به‌عنوان رسانه‌ای تأثیرگذار در تحقق این امر جایگاهی ویژه دارد.

امیری با تأکید بر اهمیت استمرار برگزاری این جشنواره‌ در شیراز، خواستار تسریع در راه‌اندازی دبیرخانه دائمی و ثبت این رویداد در تقویم فرهنگی کشور شد و گفت: با تدوین یک برنامه زمانبندی دقیق تا روز اختتامیه باید تمامی مراحل، از اسکان مهمانان خارجی گرفته تا تبلیغات گسترده جشنواره و برگزاری برنامه‌های جانبی، با بالاترین سطح نظم و انسجام انجام شود.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی در این نشست روح‌اله حسینی دبیر جشنواره با ارائه گزارشی از روند آماده‌سازی جشنواره، گفت: با توجه به محدودیت زمانی و فاصله یک ماهه تا آغاز جشنواره، مقرر شد تیم‌های اجرایی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی مشغول به کار باشند و حتی بخشی از آنان در شیراز مستقر شوند تا تمامی هماهنگی‌های لازم پیش از آغاز رویداد انجام شود. مدیران مجموعه هنر شهر آفتاب همراهی بسیار خوبی با ما داشته‌اند و امروز هم بازدید دیگری از این مجموعه داشته‌ایم که ضمن قدردانی از همه همراهی‌های مسئولان این مجموعه باید تاکید کنم که هنر شهر آفتاب فضای بسیار خوبی برای برگزاری جشنوره در اختیار ما قرار می‌دهد. باید تلاش کنیم که آماده‌سازی فضای شهری و تبلیغات شهری را هرچه زودتر آغاز کنیم.

رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی نیز در سخنانی با تاکید بر اهمیت جشنواره جهانی فیلم فجر افزود: باید یادآور شویم که جشنواره جهانی فیلم فجر، مهمترین رویداد فرهنگی بین‌المللی بعد از جنگ دوازده روزه در کشور است که تدارک ویژه‌ای برای برگزاری و حضور مهمانان خارجی شده است.

مهدی شفیعی معاون توسعه و منابع سازمان سینمایی هم با اشاره به اهمیت شهر در برگزاری جشنواره عنوان کرد: همه جشنواره‌های مهم در دنیا به نام شهری که در آن برگزار می‌شوند، شناخته می‌شوند و این نشان هوشمندی مسئولان آن منطقه است که می‌خواهند نام شهر را با یک رویداد فرهنگی گره بزنند. برگزاری جشنواره در اینجا نیز می‌تواند ارزش‌افزوده‌ای برای این شهر باشد.

در پایان جلسه دبیر جشنواره تاکید کرد که باید سه‌گانه‌ای برای برگزاری جشنواره در شیراز در نظر گرفته شود که از امسال با برگزاری آغاز می‌شود، سال بعد جشنواره به عنوان محل برگزاری دائمی در این شهر مستقر شود و دو سال بعد شاهد تثبیت جشنواره در شیراز باشیم.

وی به اهمیت راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره در شیراز اشاره کرد.

در این نشست که با حضور حسینعلی امیری استاندار فارس، رائد فریدزاده رئیس سازمان امور سینمایی، روح‌الله حسینی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر، محمدحسن اسدی شهردار شیراز، مهدی شفیعی معاون توسعه منابع سازمان امور سینمایی، محمدرضا فرجی مدیرکل حقوقی و امور استانهای سازمان سینمایی، مسعود نجفی مدیرکل روابط عمومی و مشاور رئیس سازمان سینمایی، مهدی سجادی معاون مالی بنیادسینمایی فارابی، میلاد شکرخواه معاون فناوری اطلاعات بنیاد سینمایی فارابی، حجت‌الله رضایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، محسن پاپری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس، محمدعلی چوبینی معاون فرهنگی شهردار شیراز، محسن خباز مدیرعامل مجموعه شهرآفتاب و مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، در شیراز برگزار شد، بر اهمیت جشنواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گام‌ها در راستای تقویت بازار بین‌المللی فیلم ایران تأکید شد.

همچنین مقرر شد در حاشیه این رویداد که در هفته دوم آذرماه برگزار می‌شود، نشست‌های علمی و آکادمیک با حضور استعدادهای برجسته سینمای کشور برگزار تا بستری مناسب برای تعامل حرفه‌ای، تبادل دانش و معرفی ظرفیت‌های نوظهور سینمای ایران فراهم شود.

انتهای پیام/