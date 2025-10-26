خبرگزاری کار ایران
فرهنگستان دفتر تازه‌ای از تاریخ مطبوعات ایران را منتشر کرد

فرهنگستان دفتر تازه‌ای از تاریخ مطبوعات ایران را منتشر کرد
فرهنگستان بخش دوم از سیر تحولات تاریخ مطبوعات ایران را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بخش دوم از دفتر دوم سیر تحوّل ادبیات ژورنالیستی در زبان فارسی را منتشر کرده است. 

انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بخش دوم از دفتر دوم سیر تحوّل ادبیات ژورنالیستی در زبان فارسی را که حسن میرعابدینی، دبیر علمی و ناظر پژوهش، و سعید رفیعی خضری مجری و سرپرست طرح است؛ منتشر کرد. 

در سال‌های پایانی قاجاریه، روزنامه‌نگاری و انتشار نشریه در چارچوب اندیشه‌های حزبی بخشی از کنش‌های سیاسی شمرده می‌شود. در همین روزگار است که روزنامه‌نگاری اندک‌‎اندک تثبیت‌یافته، رنگی تازه می‌گیرد و متأثر از تحولات سیاسی اجتماعی همچون گذار از دوران پر تنش انقلاب، تنگ‌تر شدن فضای فعالیت‌های سیاسی، و باور به ضرورت اصلاحات فرهنگی بلندمدت به جای اقدامات سیاسی، زمینه رشد ژورنالیسم، در قالب ماهنامه‌های علمی و فرهنگی ادبی، فراهم می‌شود و برخی ژورنالیست‌ها به قلم زدن در این ماهنامه‌ها روی می‌آورند. درهمین فضاست که بانوان نواندیش نیز به میدان فعالیت‌های ژونالیستی گام می‌گذارند و به انتشار نشریات خاص زنان همت می‌گمارند و راه را برای فعالیت زنان در عرصۀ ژورنالیسم می‌گشایند. 

این کتاب در چهار فصل تدوین شده است. در فصل نخست زمینه‌های ادبی و تاریخی در دوره قاجار مرور شده است و روزنامه ایران به عنوان دیرپاترین روزنامه دولتی ایران معرفی شده است. در فصل دوم، به روزنامه‌های حزبی اشاره شده و در ده مقاله، صاحب‌قلمانی مانند محمدامین رسول‌زاده، سید ضیاءالدین طباطبایی، محمدتقی بهار، تقی رفعت، حسین کسمایی، متین‌السلطنه، محمد فرخی یزدی، حسین صبا، مؤیدالملک فکری ارشاد و مؤیدالممالک معرفی شده‌اند؛ در فصل سوم که به مجلّه‌نگاری اختصاص یافته، شامل پنج مقاله است: «روزنامه‌نگاری علمی: تربیت، تقی‌زاده، اعتصام‌الملک»، «مترجم روزنامه‌نگار: یوسف اعتصام‌الملک»، «سنت‌گرایان تجددخواه: بهار، رشید یاسمی»، «از ملی‌گرایی تا دفاع از استبداد منوّر: «تقی‌زاده، جمالزاده»، «کوشندگان مسلک تجدد: آزادیستان». در فصل چهارم، به روزنامه‌نگاری زنان و طلایه‌داران آن اشاره دارد و مقالات آن عبارت‌اند از: «نخستین زنِ روزنامه‌نگار: بانو دکتر کحّال»، «نخستین منادی نهضت زنان ایران: صدیقه دولت‌آبادی». بخش پایان سخن، نیز جمع‌‎بندی‌ای از سرگذشت و ویژگی‌های قلمی این دوران از طرح «سیر تحوّل ادبیات ژورنالیستی در زبان فارسی» است. 

نویسندگان مقالات این دفتر عبارت‌اند از: فرزام حقیقی، مهسا رون، عذرا شجاع کریمی، فرهاد طاهری، فاطمه فرهودی‌پور، جعفرشجاع کیهانی، آبتین گلکار، حسن میرعابدینی و یونس نوری. 

انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بخش دوم از دفتر دوم سیر تحوّل ادبیات ژورنالیستی در زبان فارسی را با شمارگان ۵۰۰ نسخه در ۶۰۰ صفحه، و با قیمت ۴۰۰ هزار تومان منتشر کرده است.

