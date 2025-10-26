«ناتوردشت» راهی سی و یکمین جشنواره مینسک لیستاپاد شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، فیلم سینمایی «ناتوردشت» به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی محصول سازمان سینمایی سوره در بخش رقابتی جشنواره بین المللی فیلم مینسک - لیستاپاد به نمایش در می‌آید.

این جشنواره بین المللی دارای بخش‌های گوناگونی از جمله انیمیشن، کودک و نوجوان و مستند است. مأموریت این جشنواره معرفی «سینمای ارزشمند» است و از آثار هنری و مستقل تا فیلم‌های شاخص و جریان اصلی سینمای جهان، با تمرکز بر تماشاگران از اهداف آن است.

امسال سی و یکمین دوره این جشنواره از ۳۱ اکتبر تا ۷ نوامبر برابر با ۹ تا ۱۶ آبان ماه سال جاری در شهر مینسک کشور بلاروس برگزار می‌شود.

پخش بین‌المللی این آثار، برعهده مرکز بین‌الملل سوره است.

انتهای پیام/