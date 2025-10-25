سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تولید سریال «پسران هور» تقدیر کرد

خبرگزاری کار ایران
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار پیامی از تولید و پخش سریال تلویزیونی «پسران هور» تقدیر و آن را نمونه‌ای ارزشمند از روایت هنرمندانه حماسه‌های دوران دفاع مقدس دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سریال پسران هور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی سریال فاخر «پسران هور» را پلی میان نسل دیروز و امروز، و تلاشی ستودنی برای بازنمایی حقیقت مقاومت، ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام و تربیت یافتگان مکتب انقلاب اسلامی و ولایت فقیه برشمرد.

پیام تقدیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تولید سریال  فاخر «پسران هور» به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در روزگاری که جنگ نرم، نبرد شناختی و تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام و انقلاب تمام‌قد علیه باورها، ارزش‌ها و حافظه‌ی تاریخی ملت ایران به میدان آمده است، هنر متعهد و انقلابی نقشی راهبردی در صیانت از هویت، بازآفرینی حماسه‌های جاویدان دفاع مقدس و انتقال پیام مقاومت و انقلاب اسلامی به نسل امروز ایفا می‌کند. سینمای اندیشه‌ورز و ارزشی، سنگری است که در برابر جریان بی‌هویتی و تحریف تاریخی، پرچم عزت و آگاهی را برافراشته نگاه می‌دارد.

در این راستا، سریال  فاخر «پسران هور» نسخه تلویزیونی فیلم تحصین شده اشک هور که با محوریت شخصیت مؤمن، شجاع و استراتژیست سردار عالیقدر شهید علی هاشمی و در بستر حماسه سترگ عملیات مجنون ساخته شده است، که با نگاهی تازه، به زندگی و رشادت‌های ایشان و نیروهای قرارگاه سری نصرت می‌پردازد. قرارگاهی که شهید علی هاشمی آن را بنیان گذاشت و نقش کلیدی در عملیات‌هایی مانند خیبر ایفا نمود و نمونه درخشان از جهاد تبیین در عرصه هنر و تجلی روح ایمان، اخلاص و غیرت انقلابی در قالب تصویر است. این اثر، پلی میان نسل دیروز و امروز، و تلاشی ستودنی برای بازنمایی حقیقت مقاومت، ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام و تربیت یافتگان مکتب انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تقدیر و تجلیل از تلاش‌های ارزنده و مؤمنانه‌ی دست‌اندرکاران این اثر ارزشمند، مراتب سپاس خود را از نقش آفرینان، پدیدآورندگان و عوامل فنی و تولید و هنرمندان متعهد آن از جمله تهیه کننده ارجمند جناب آقای مجتبی فرآورده و نویسنده و کارگردان فرهیخته جناب آقای مهدی جعفری و همچنین "سازمان سینمایی سوره " ، که گامی مؤثری در مسیر احیای گفتمان مقاومت، بازخوانی میراث معنوی دفاع مقدس و مقابله با تلاش دشمن برای بیگانه‌سازی فرهنگی نسل جوان رقم زدند اعلام می‌دارد.

این محصول سترگ نشان داد که هنر انقلابی می‌تواند همچنان پرقدرت، آرمان‌گرا و اثرگذار، حقیقت را روایت کند و دل‌ها را به یاد شهیدان و آرمان‌های انقلاب پیوند دهد.

با اعلام آمادگی برای حمایت و همراهی از چنین تولیدات مؤثر و راهبردی، این اثر فاخر را نشانه‌ای از تجلی روح جهاد تبیین در جبهه فرهنگ و رسانه دانسته و از خالقان آن به‌عنوان سربازان سنگر هنر و حقیقت تقدیر می‌نماییم.

باشد که با استمرار این مسیر نورانی، پرچم حماسه، ایمان و مقاومت در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی همواره برافراشته بماند و نسل امروز، پیام شهیدان را از زبان هنر و قاب تصویر دریافت کند.

انتهای پیام/
