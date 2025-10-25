کورس شبانه دو اتومیبل برای عوامل یک سریال حادثه آفرید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سریال، شب گذشته و در جریان فیلمبرداری سریال بیست و یک که به کارگردانی بهنام بهزادی در حال تولید است، کورس گذاشتن دو اتومبیل در خیابان جردن و ورودی تونل آرش، منجر به بروز حادثه برای دستیار اول کارگردان سریال بیست و یک شد. در این حادثه در حالیکه دستیار کارگردان و فیلمبردار سریال در حال بازدید لوکیشن برای فیلمبرداری یکی از صحنه‌های عبوری سریال بودند، بی‌احتیاطی دو خودرو که اقدام به کورس گذاشتن در خیابان نموده بودند، منجر به بروز حادثه تصادف برای دستیار کارگردان سریال مذکور و آسیب‌ شدید وی در ناحیه پا گردید.

بر اساس پیگیری انجام شده از روابط عمومی سریال مذکور، دستیار کارگردان این سریال در بیمارستان بستری و از ناحیه پا تحت عمل جراحی قرار گرفته است و خوشبختانه حال عمومی وی خوب است.

سریال بیست و یک به کارگردانی بهنام بهزادی و تهیه کنندگی حسن علیزاده و میثم نورانی در دست تولید است و فیلمبرداری آن که از چند ماه قبل آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.

پیش از این حضور سعید آقاخانی، مهدی حسینی‌نیا و شادی مختاری به عنوان بازیگران اصلی این سریال از سوی سازندگان اعلام شده بود.

انتهای پیام/