به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، مرحله برداشت سازه‌های کارگاهی مربوط به عملیات عمرانی بهسازی حریم تئاتر شهر از روز شنبه سوم آبان ماه با حضور تعدادی از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری تهران از جمله احمدحسین فتایی مشاوراجرایی معاونت امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سعید جمشیدی مدیرکل دفتر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کوروش سلیمانی رئیس مجموعه تئاترشهر، حمیدرضا فرامرزی معاون ناحیه یک شهرداری منطقه ۱۱ تهران، سپهرلاجوردی معاون فنی دفتر طرح‌های عمرانی وزارت ارشاد، سروناز امتیازی مهندس طراح طرح حائل حریم تئاترشهر، مجتبی گیویان نماینده تئاترشهر در پروژه حریم آغاز شد.

سعید جمشیدی مدیرکل دفتر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ابتدای این دیدار ضمن قدردانی از همکاری موثر شهرداری تهران، شهرداری منطقه ۱۱، دفترهنرهای نمایشی، مدیریت مجموعه تئاترشهر و گروه طراحی و پیمانکاری پروژه حریم تئاترشهر توضیح داد: خوشبختانه پس از آغاز فصل جدید عملیات عمرانی مرتبط با حریم تئاترشهر، شاهد همراهی و هم دلی بسیارشایسته دستگاه‌های مرتبط شهرداری تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با یکدیگر هستیم. مسیری که با پشتیبانی‌های به عمل آمده شرایطی را فراهم ساخته که امروز با برداشتن سازهای کارگاهی مشرف به خیابان ولیعصر (عج) با سرعت بیشتری ماجراهای مربوط به حریم تئاتر شهر را به اتمام برسانیم.

وی افزود: براساس برنامه ریزی‌های به عمل آمده از امروز (شنبه سوم آبان ۱۴۰۴) برداشت سازه‌های کارگاهی حریم تئاترشهر در ضلع غربی آغاز و طی روزهای آینده به اتمام می‌رسد. البته تمام تلاش براین است تا سازه‌های کارگاهی سه ضلع شمالی، جنوبی وشرقی تا پایان آبان ماه به طور کامل برداشته شود و ما بتوانیم براساس آن چه پایه‌گذاری شده تا ایام برگزاری جشنواره بین المللی تئاترفجر شاهد پایان کامل عملیات عمرانی بهسازی حریم تئاتر شهرباشیم. البته که در این زمینه باید بازهم از زحمت‌ها و همکاری‌های بسیار موثر شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۱۱ نیز قدردانی ویژه‌ای داشته باشم که در این چند هفته با جدیت و همراهی هرچه تمام‌تر کنار پروژه بودند.

کوروش سلیمانی رئیس مجموعه تئاترشهر هم در این دیدار ضمن تشکر از همه عواملی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری تهران پیگیر تسریع در امور بهسازی حریم این مجموعه داشتند، گفت: بی‌تردید آن چه تا به امروز برای ماجرای حریم تئاترشهرشاهد هستیم مرهون تلاش‌ها و پیگیری‌های بسیاری از عوامل و مشاورانی است که از دوران گذشته تاکنون نهایت همکاری و همراهی خود را برای بهبود اوضاع انجام دادند. بنابراین قبل از هرنکته‌ای لازم است تا از همه مدیران ادوار گذشته تئاترشهر بابت همه مساعدت‌ها و پیگیری‌هایی که در حوزه حریم مجموعه انجام دادند قدردانی کنم.

وی افزود: من معتقدم ضرورت دارد هر آن چه تا امروز درباره بهسازی حریم تئاترشهر طراحی و اجرا شده، در قالبی کارشناسی و فنی توسط گروه طراحی برای جامعه هنرمندان تشریح شود. زیرا این مسیر چارچوبی بسیار ضروری و بدیهی است که ذی نفعان تئاترشهر بدانند برای ماجرای حریم چه اتفاقاتی قرار است بیفتد. موضوعی که در این چند سال کمتر شاهد آن بودیم و اکنون ضرورت دارد تا توسط مدیران پروژه جزییات بیشتری در اختیار مخاطبان قرار داده شود مسیری که قطعا برای آن برنامه ریزی کردیم و طی روزهای پیش رو از آن چه درباره حریم مجموعه تئاترشهر انجام گرفته توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

رئیس مجموعه تئاترشهر تصریح کرد: من طی ماه‌های گذشته که به عنوان یک کارگردان و بازیگر در تئاترشهر رفت و آمد داشتم با ابهاماتی درباره حریم این مواجه می‌شدم و دوست داشتم بدانم که قرار است چه اتفاقاتی برای این فضای مهم شهری بیفتد. اما از زمانی که افتخار مدیریت در این مجموعه برایم حاصل شد متوجه شدم که برنامه ریزی و طراحی بسیار خوبی برای بهسازی حریم تئاتر شهر انجام شده که لازم است حتما برای آن اطلاع‌رسانی بیشتری شود. اتفاقا شاید همین فقدان اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی لازم بود که ممکن است مخاطبان و هنرمندان را با ابهام مواجه کند. موضوعی که تردید ندارم با روشنگری‌های لازم و ارائه یک گزارش جامع می‌تواند تا حد زیادی بسیاری از نگرانی‌ها و ابهامات مرتبط با حریم تئاتر شهر را مرتفع و حتی شرایطی را فراهم سازد که ما شاهد اتفاقات بسیار مطلوبی در حریم جغرافیایی این مجموعه گرانقدر و ارزشمند باشیم.

حمیدرضا فرامرزی معاون ناحیه یک شهرداری منطقه ۱۱ تهران هم در پایان این نشست گفت: همین که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بهسازی حریم تئاترشهر برنامه ریزی کرده خود نشان‌گر جدیت و عزم ارزشمندی است که می‌دانم در برگیرنده مشکلات زیادی هم هست. اما جای تبریک دارد که به واسطه همه دوستان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهد تحقق بهسازی حریم تئاترشهر هستیم. طبیعتا در این مسیر شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۱۱ هم نهایت تلاش و کوشش خود را انجام داده تا بتواند به سهم خود همراه موثری برای تسهیل درامور باشد. شرایطی که معتقدم اگر به اتمام برسد می‌توانیم شاهد اتفاقات خوبی هم در حوزه شهروندی و هم در حوزه‌های فرهنگی هنری در یکی از مهم‌ترین مناطق شهرتهران به لحاظ عبور و مرور باشیم. در این زمینه آقای قمی به عنوان شهردار منطقه ۱۱ تهران هم با یک نگاه کاملا فرهنگی به این محوطه درتلاشند تا اتفاقات بسیار موثری را برای محوطه تئاتر شهر و بوستان دانشجو رقم بزنند.

براساس این گزارش مرحله برداشت سازه‌های کارگاهی مربوط به عملیات عمرانی بهسازی حریم تئاتر شهر از روز شنبه سوم آبان ماه ۱۴۰۴ آغاز و طی روزهای آینده نیز به صورت مستمر ادامه پیدا خواهد کرد. این درحالی است که در طول اجرای پروژه دیگر جزییات مربوط به عملیات عمرانی نیز اطلاع‌رسانی خواهد شد.

