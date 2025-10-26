ابراهیم سعیدی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
هیچ دخالتی در داوری جشنواره فیلم کوتاه تهران صورت نگرفت/ افزایش سطح کیفی آثار فیلمسازان غیرتهرانی
ابراهیم سعیدی با اشاره به اینکه اختلاف کیفیت آثار فیلمسازان غیرتهرانی با فیلمهایی که در تهران ساخته میشوند کاهش پیدا کرده، تأکید کرد که امسال در جشنواره فیلم کوتاه تهران، فیلمهای ساخته شده در شهرستانها رشد کیفی چشمگیری داشتهاند.
ابراهیم سعیدی کارگردان، مستندساز، تدوینگر و عکاس که از اعضای هیئت داوران بخش فیلمهای کوتاه داستانی چهلودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران بود، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: مجموعه فیلمهای انتخاب شده برای حضور در جشنواره فیلم کوتاه تهران به لحاظ ساختاری و روایی دارای ویژگیهای مثبتی بودند که این مجموعه را به طور کل جذاب میکرد و واقعاً آثاری دیدیم که کیفیت مطلوبی داشتند و میتوان جشنواره امسال را در سینمای ایران به لحاظ کیفی اتفاق خوبی دانست. فقط دو یا سه فیلم بودند که کیفیت چندانی نداشتند و حضورشان در بین آثار جای سوال داشت و دیگر آثار به لحاظ کیفی در یک سطح مطلوب بودند.
سعیدی خاطرنشان کرد: یکی از نکات جالب توجهی که در بین آثار امسال میتوان به آن اشاره کرد سطح کیفی فیلمهای ساخته شده در شهرستانها توسط فیلمسازان غیرتهرانی بود. هر سال فیلمهایی از شهرستانها در جشنواره حضور داشت که این آثار به لحاظ کیفی فاصله زیادی با فیلمهای ساخته شده توسط فیلمسازان تهرانی داشت اما امسال این فاصله از بین رفته بود و فیلمهای ساخته شده توسط فیلمسازان غیرتهرانی کیفیت بسیار مطلوبی داشتند که میتوانستند با آثار ساخته شده در تهران رقابتی جدی داشته باشند.
این کارگردان درباره دلایل ارتقای کیفیت فیلمهای ساخته شده در شهرستانها گفت: من دو مسئله را در این اتفاق دخیل میدانم. انجمن سینمای جوانان در طی سالهای گذشته سرمایهگذاری بیشتری در شهرستانها داشته، برنامههای پیچینگ در شهرستانها برگزار شده و همچنین بودجههای مربوط به دفاتر شهرهای مختلف را افزایش دادهاند و به نظر میرسد این برنامهریزی طی سالهای گذشته به مرور زمان نتیجهبخش بوده و شاهد هستیم که مقوله فیلم کوتاه کار کردن به نوعی جدیتر شده و در شهرستانها هم این جدیت نسبت به گذشته بسیار بیشتر است.
وی افزود: فیلمسازان به لحاظ تکنیکی پیشرفت چشمگیری داشتهاند و در مباحث تکنولوژیک به نظر میرسد که دستشان بازتر شده و نگاه تخصصیتری دارند. این مسئله در کاندیداها نیز مشهود بود و به عنوان مثال در بخش فیلمبرداری کاندیداها بیشتر بودند و این نشان میداد که در بخش فنی آثار بیشتر کار شده و واقعاً فیلمها در بُعد اجرا و همچنین در قصه و روایت کم غلطتر و خوشساختتر بودند.
داور چهلودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران درباره سطح کیفی فیلمنامه آثار راهیافته به جشنواره گفت: آنچه که امسال شاهد بودم پیشرفتی قابل توجه در قصهپردازی و فیلمنامه بود اما همچنان نسبت به تکنیک میتوان فیلمنامه را بخش ضعیفتر دانست اما نشانههایی وجود دارد که میتواند امیدوارکننده باشد. یکی از این نشانهها در بین آثار گرایش به نگارش فیلمنامههای اقتباسی است، فیلمنامههای نوشته شده توسط افرادی غیر از کارگردان بیشتر شده و در نتیجه نسبت به گذشته با پرداخت و روایت بهتری روبرو هستیم که نوید فیلمنامههای بسیار بهتری در آینده را میدهند.
وی افزود: در بین فیلمسازان فیلم کوتاه با دو نوع برخورد نسبت به سینمای کوتاه روبرو هستیم. برخی فیلمسازان، فیلم کوتاه را فضایی برای تمرین کردن میدانند که قرار است از این سینما به سینمای بلند بروند و اگر امکانش وجود داشت و فرصتی فراهم شد با کسب تجربه در سینمای کوتاه و دیده شدن در این سینما بتوانند نظر ارگانهای مختلف را به خود جلب کرده تا در ساخت فیلم بلند از آنها حمایت کنند. نگاه دیگری که وجود دارد این است که فیلم کوتاه را یک مدیوم مستقل میداند و من این نوع دوم را تعریف اصلی این سینما میدانم. این فیلمسازان به سینمای کوتاه نگاهی مستقل دارند و صرفاًبه این سینما فکر میکنند. در سینمای کوتاه خلاقیت رکن اصلی است و من آن را بیش از هر چیز مربوط به نویسنده و کارگردان میدانم و بخشهای تکنیکی هم در نهایت میتوانند در کنار کارگردان خلاقیت خود را بروز دهند.
این کارگردان در ادامه تأکید کرد: حضور افراد حرفهای در فیلمهای کوتاه میتواند کمککننده باشد و به نوعی به دانستههای کارگردان اضافه کند تا در سینمای بلند تجربیات و دانش کافی را داشته باشد اما برای کسانیکه نگاهشان به فیلم کوتاه یک مدیوم مستقل است حضور افراد حرفهای سینمای بلند را ضروری نمیدانم.
سعیدی درباره تنوع موضوعی و ساختاری در بین آثار کوتاه جشنواره، گفت: همانطور که گفتم فیلمها کمنقصتر شدهاند و در بخشهای فنی مثل فیلمبرداری و تدوین شاهد خلاقیتهای جالبی بودیم و از طرفی فیلمسازان در استفاده از هوش مصنوعی هم خلاقیت داشتند و از آن در ساخت و سازهای تصویری به خوبی استفاده کرده بودند. انجمن سینمای جوانان در سالهای گذشته یک سیاست غالب داشت که آن هم توجه به ژانرهای مختلف بود و احساس میکنم این سیاستگذاری در انجمن نتیجهاش تنوع فیلمها در ژانرهای مختلف شده که امسال در جشنواره شاهدش بودیم. امسال در ساختارها و همچنین در ژانر و موضوع شاهد گستردگی و تنوع خوبی بودیم.
وی درباره روند داوری در چهلودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران، اظهار کرد: داوری و قضاوت درباره فیلمها در همه جشنوارهها گروهی است و هیئت داوران با هم فیلمها را میبینند و نظر میدهند. در نهایت ممکن است آثار برگزیده مطلوب نظر همه داوران نباشد همانطور که برای من هم همینطور بود و اعتقاد داشتم که چند فیلم باید بیشتر دیده میشدند اما در داوری توجه کمتری به این آثار شد.
سعیدی در پایان تصریح کرد: داوران دیدگاههای خود را مطرح کردند و باید تأکید کنم که داوری آثار کاملاً مستقل انجام شد و هیچکسی بیرون از تیم داوری در انتخاب برگزیدگان دخالتی نداشت. انجمن سینمای جوان فقط برگزارکننده جلسات بود و مدیر انجمن هم فقط مدیریت جلسات را بر عهده داشت و ایشان مطلقاً هیچ تأثیری در انتخابها نداشتند.