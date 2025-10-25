«پاییزان»؛ بازآفرینی پس از چهار دهه

به گزارش ایلنا، ترانه‌ی تیتراژ پایانی فیلم سینمایی «پاییزان»، اثر فریدون شهبازیان، پس از گذشت حدود چهار دهه، به کوشش «سالنوای موسیقی ایران» در دو نسخه‌ی آوازی وسازی بازآفرینی شده است.

این اثر به مناسبت نخستین سالروز تولد شهبازیان پس از درگذشت او، در خانه‌ی سینما رونمایی شد و نسخه‌ی رسمی آن روز ۴ آبان ۱۴۰۴، هم‌زمان با زادروز پورنگ پورشیرازی — نوازنده‌ی کنترباس — در پلتفرم‌های معتبر بین‌المللی و داخلی موسیقی منتشر می‌شود.

بازنویسی و تنظیم ارکستر این قطعه را مهران اکرمی انجام داده و نسخه‌ی آوازی آن با صدای حمید غلامعلی و نسخه‌ی سازمحور با نوازندگی ویولن علی جعفری پویان اجرا و ضبط شده است.

فیلم «پاییزان» به کارگردانی رسول صدرعاملی در سال ۱۳۶۶ اکران شد و موسیقی پایانی آن، با اجرای فریدون شهبازیان، همچنان یکی از ماندگارترین آثار موسیقی فیلم در سینمای ایران به شمار می‌رود.

موسیقی: فریدون شهبازیان، شعر: جواد مجابی، خواننده: حمید غلامعلی، بازنویسی و تنظیم ارکستر:

مهران اکرمی، ویولن سولو: علی جعفری پویان، ویلنسل: کریم قربانی، ویولن اول، دوم، ویولا: علی جعفری‌پویان، ضبط، میکس و مسترینگ: مهران اکرمی | استودیو آکواریوم، ویدیو: علیرضا صفرنژاد، تصویربردار: مهرداد مجاوری | گروه هنری آما، طراح پرتره: هستی سراجی، طراح گرافیک: فرید حامدی (روهینا)، نشر بین‌المللی: جواد صفری (Harmonic Tunes) ، با تشکر از: ماهور موساییان.

انتهای پیام/