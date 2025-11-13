احیای لیله القدر منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، مجموعه دو جلدی «احیای لیله القدر» اثر علی ساحلی در ۹۱۲ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

این کتاب با رویکرد فقهی – روایی و مبتنی بر متون معتبر حدیثی، ابعاد عملی و معنوی لیلة القدر را موشکافی می‌کند.

مؤلف با تکیه به بررسی سندی روایات همزمان با تبیین احکام فقهی و کشف لایه‌های عرفانی این شب مقدس پرداخته است.

بدین ترتیب، رویکرد اثر حاضر، ترکیبی از فقه عبادی و عرفان ناب شیعی است که از یک سو مستحبات و آداب شب زنده داری را به صورت کاربردی ارائه می‌دهد و از سوی دیگر حکمت‌ها و اسرار نهان در اعمال این شب را به مدد مضامین روایات آشکار می‌سازد.

در نهایت، نویسنده با پرهیز از برداشت‌های سلیقه‌ای و با تأکید بر منابع دست اول دینی، خوانشی متعادل و دلنشین از احیای لیله القدر ارائه می‌دهد که هم نیازهای علمی محققان را پاسخ می‌گوید و هم راهنمای معنوی مؤمنان در بهره‌گیری از برکات شب‌های نورانی قدر است.

این اثر دو جلدی در چهار فصل تألیف شده که سه فصل آن در جلد اول آمده است. پس از بیان مفاهیم مربوطه در فصل اول، به بیان «حکم فقهی و مستندات لیله القدر» در فصل دوم پرداخته شده است. ابتدای این فصل به شناخت حکم مورد تاکید قرار گرفته که در این راستا حکم بیداری سراسر شب یا اکثر آن در طول سال برای همه افراد، حکم بیداری پاره‌ای از شب، حکم احیای لیالی القدر، و حکم بیدار کردن دیگران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

فصل سوم جلد اول «فضایل و آثار احیای لیله القدر در احادیث» را در بر می‌گیرد. در فصل حاضر ۱۴ روایت مربوطه تبیین و نکاتی در خصوص هر حدیث تشریح شده است.

چهارمین و آخرین فصل از اثر حاضر که جلد دوم را به خود اختصاص داده، با عنوان «مراسم احیا و اعمال شب قدر» در هفت باب به رشته تحریر درآمده عناوین ابواب عبارت است از: ورود به معنا و مفهوم احیاء، توصلی بودن احیاء، مباشری بودن احیا استحباب برگزاری مراسم احیاء در مسجد، استحباب برگزاری مراسم احیاء به جماعت، استحباب و کسب طهارت برای برگزاری مراسم احیاء، ادعیه شب‌های قدر.

علاقمندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

