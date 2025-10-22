خبرگزاری کار ایران
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خانه سینما برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خانه سینما برگزار شد
مجمع عمومی خانه سینما امروز چهارشنبه ۳۰ مهر با حضور روئسا و نمایندگان اصناف در سالن سیف‌الله داد خانه سینما برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما،  در این مجمع عمومی ابتدا محمدمهدی عسگرپور رئیس هیات رئیسه گزارشی از فعالیت ها را ارائه داد.
در ادامه مجمع عمومی همچنین گزارش مالی و گزارش بازرس به اطلاع مجمع رسید.
بعد از تایید گزارشات انتخابات مجمع برگزار شد.
علیرضا نجف زاده  با ۱۳ رای  به عنوان بازرس اصلی  و  امیر سحرخیز  با ۶ رای به عنوان عضو علی البدل  انتخاب شدند.
همچنین در انتخابات شورای صیانت  فاطمه زیوری با ۱۸ رای،  روح انگیز شمس با ۱۵ رای و حسین پاکدل با ۱۲ رای به عنوان اعضاء اصلی  و سعید رشتیان به عنوان عضو علی البدل  انتخاب شدند.
محمدرضا عرب بنا بر تصمیم شخصی از انتخابات کناره گیری کرد.
در این مراسم توزیع کارت های نظام صنفی اعضای خانه سینما نیز آغاز شد.

