خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تفاهم‌نامه همکاری میان رایزنی فرهنگی ایران و دانشگاه براویجایا اندونزی امضا شد

تفاهم‌نامه همکاری میان رایزنی فرهنگی ایران و دانشگاه براویجایا اندونزی امضا شد
کد خبر : 1703846
لینک کوتاه کپی شد.

با حضور هیأتی از دانشگاه براویجایا شهر مالانگ، استان جاوه شرقی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا، تفاهم‌‌نامه همکاری علمی و فرهنگی میان دو کشور به امضا رسید.

به گزارش ایلنا، این تفاهم‌نامه گامی مهم در جهت گسترش همکاری‌های دانشگاهی، پژوهشی و فرهنگی میان ایران و اندونزی به شمار می‌رود.

هیأت دانشگاه براویجایا به ریاست احمد عمران رُزولی رئیس دانشکده و با همراهی درسونو ویسادیرانا (رئیس سنای علمی و از بنیانگذاران دانشگاه )، محمد فوزی سعید (دبیر سنای علمی)، نووی ستیا یوناس (مدرس علوم سیاسی و دستیار معاون آموزشی) و عبدالله (مدرس روابط بین‌الملل) در مراسم امضای تفاهم نامه حضور داشته اند .

محمدرضا ابراهیمی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی با تأکید بر ظرفیت‌‌های گسترده همکاری میان دانشگاه‌های دو کشور اظهار داشت که همکاری‌های علمی و دانشگاهی، تبادل استاد و دانشجو، تحقیقات مشترک و فرصت‌های مطالعاتی بخشی از مفاد این تفاهم‌نامه است.

وی افزود: ما متعهدیم همکاری‌های علمی و فرهنگی را به شکلی مؤثر توسعه دهیم. وی در ادامه از استقبال دانشگاه براویجایا در تأسیس اتاق ایران در این دانشگاه تقدیر کرد و افزود: اتاق ایران می‌تواند مبنایی برای فعالیت‌ های علمی و فرهنگی میان دو کشور باشد. ظرفیت‌های ارزشمندی میان ایران و اندونزی وجود دارد که بخش اعظم آن هنوز به کار گرفته نشده است.

احمد عمران رُزولی ضمن تشکر از میزبانی گرم رایزنی فرهنگی کشورمان گفت: ما از این فرصت ارزشمند بسیار قدردانی می‌کنیم. این همکاری نه تنها روابط دانشگاهی را تقویت می‌کند، بلکه فضای تازه‌ای برای تبادل علم، تحقیق و فرهنگ میان ایران و اندونزی فراهم می‌سازد. امضای این تفاهم‌نامه، گامی استراتژیک برای ارتقای همکاری‌های علمی و فرهنگی میان دو ملت مسلمان است.

وی افزود که دانشکده متبوعش در حال راه‌اندازی رشته جدید جرم‌شناسی است و برای توسعه این رشته، خواهان بهره‌گیری از تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران است؛ زیرا ایران توانسته است با اجرای احکام دینی و سیاست‌های فرهنگی مؤثر، میزان جرم و جنایت را به طور چشمگیری کاهش دهد. بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده، فعالیت‌های زیر در آینده نزدیک اجرا خواهد شد: اجرای پژوهش‌های مشترک میان اساتید دو کشور، برگزاری سخنرانی‌های علمی و خدمات اجتماعی مشترک، دعوت از اساتید ایرانی به عنوان استاد مدعو در دانشگاه براویجایا، فراهم‌سازی فرصت‌های بورسیه تحصیلی در ایران برای اساتید و دانشجویان علاقه‌مند به ادامه تحصیل در دانشگاه‌های معتبر ایران و تأسیس اتاق ایران در دانشگاه براویجایا به عنوان مرکزی برای تبادل علمی، فرهنگی و دسترسی به منابع ایران‌شناسی.

دانشگاه براویجایا (Universitas Brawijaya) بر اساس فرمان رسمی رئیس‌جمهور اندونزی در ۱۱ ژوئیه ۱۹۶۱ تأسیس شد و امروزه یکی از دانشگاه ‌های پیشرو اندونزی با بیش از ۶۰ هزار دانشجو در مقاطع مختلف است. این دانشگاه دارای اعتبار ملی درجه A و چندین گواهینامه بین‌المللی از جمله از AUN-QA و ACCA است. دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی این دانشگاه نیز که در سال ۲۰۰۴ تأسیس شده، با وجود عمر کوتاه خود توانسته است جایگاهی مهم در میان مراکز آموزش عالی اندونزی به دست آورد و حتی با دانشگاه دیکین استرالیا تفاهم‌نامه همکاری دو مدرکه به امضا رسانده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ