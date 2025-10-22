به گزارش ایلنا، این تفاهم‌نامه گامی مهم در جهت گسترش همکاری‌های دانشگاهی، پژوهشی و فرهنگی میان ایران و اندونزی به شمار می‌رود.

هیأت دانشگاه براویجایا به ریاست احمد عمران رُزولی رئیس دانشکده و با همراهی درسونو ویسادیرانا (رئیس سنای علمی و از بنیانگذاران دانشگاه )، محمد فوزی سعید (دبیر سنای علمی)، نووی ستیا یوناس (مدرس علوم سیاسی و دستیار معاون آموزشی) و عبدالله (مدرس روابط بین‌الملل) در مراسم امضای تفاهم نامه حضور داشته اند .

محمدرضا ابراهیمی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی با تأکید بر ظرفیت‌‌های گسترده همکاری میان دانشگاه‌های دو کشور اظهار داشت که همکاری‌های علمی و دانشگاهی، تبادل استاد و دانشجو، تحقیقات مشترک و فرصت‌های مطالعاتی بخشی از مفاد این تفاهم‌نامه است.

وی افزود: ما متعهدیم همکاری‌های علمی و فرهنگی را به شکلی مؤثر توسعه دهیم. وی در ادامه از استقبال دانشگاه براویجایا در تأسیس اتاق ایران در این دانشگاه تقدیر کرد و افزود: اتاق ایران می‌تواند مبنایی برای فعالیت‌ های علمی و فرهنگی میان دو کشور باشد. ظرفیت‌های ارزشمندی میان ایران و اندونزی وجود دارد که بخش اعظم آن هنوز به کار گرفته نشده است.

احمد عمران رُزولی ضمن تشکر از میزبانی گرم رایزنی فرهنگی کشورمان گفت: ما از این فرصت ارزشمند بسیار قدردانی می‌کنیم. این همکاری نه تنها روابط دانشگاهی را تقویت می‌کند، بلکه فضای تازه‌ای برای تبادل علم، تحقیق و فرهنگ میان ایران و اندونزی فراهم می‌سازد. امضای این تفاهم‌نامه، گامی استراتژیک برای ارتقای همکاری‌های علمی و فرهنگی میان دو ملت مسلمان است.

وی افزود که دانشکده متبوعش در حال راه‌اندازی رشته جدید جرم‌شناسی است و برای توسعه این رشته، خواهان بهره‌گیری از تجربیات دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران است؛ زیرا ایران توانسته است با اجرای احکام دینی و سیاست‌های فرهنگی مؤثر، میزان جرم و جنایت را به طور چشمگیری کاهش دهد. بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده، فعالیت‌های زیر در آینده نزدیک اجرا خواهد شد: اجرای پژوهش‌های مشترک میان اساتید دو کشور، برگزاری سخنرانی‌های علمی و خدمات اجتماعی مشترک، دعوت از اساتید ایرانی به عنوان استاد مدعو در دانشگاه براویجایا، فراهم‌سازی فرصت‌های بورسیه تحصیلی در ایران برای اساتید و دانشجویان علاقه‌مند به ادامه تحصیل در دانشگاه‌های معتبر ایران و تأسیس اتاق ایران در دانشگاه براویجایا به عنوان مرکزی برای تبادل علمی، فرهنگی و دسترسی به منابع ایران‌شناسی.

دانشگاه براویجایا (Universitas Brawijaya) بر اساس فرمان رسمی رئیس‌جمهور اندونزی در ۱۱ ژوئیه ۱۹۶۱ تأسیس شد و امروزه یکی از دانشگاه ‌های پیشرو اندونزی با بیش از ۶۰ هزار دانشجو در مقاطع مختلف است. این دانشگاه دارای اعتبار ملی درجه A و چندین گواهینامه بین‌المللی از جمله از AUN-QA و ACCA است. دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی این دانشگاه نیز که در سال ۲۰۰۴ تأسیس شده، با وجود عمر کوتاه خود توانسته است جایگاهی مهم در میان مراکز آموزش عالی اندونزی به دست آورد و حتی با دانشگاه دیکین استرالیا تفاهم‌نامه همکاری دو مدرکه به امضا رسانده است.

