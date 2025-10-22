در نشست ششم دالان نوآوری مطرح شد:
انتشار کتابی راهبردی در حوزه اقتصاد خلاق
«تولید، پیشران اقتصاد» نقشهراهی برای توسعه پایدار در عصر دیجیتال
ششمین نشست «دالان نوآوری» با تمرکز بر معرفی کتاب «تولید، پیشران اقتصاد» اثر حجتالاسلاموالمسلمین محمد قطبی، در مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق، این نشست با هدف حمایت از تولیدات فرهنگی و توسعه زیستبوم صنایع خلاق، میزبان بررسی یکی از آثار مهم در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و فرهنگی بود.
کتاب «تولید، پیشران اقتصاد» که به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است، در ۱۳۶ صفحه به تحلیل نقش تولید در ساختارهای اقتصادی نوین میپردازد و جایگاه نوآوری، خلاقیت و سرمایه انسانی را در مسیر توسعه پایدار تبیین میکند.
حجتالاسلاموالمسلمین محمد قطبی، نویسنده کتاب، در این نشست اقتصاد و فرهنگ را دو بال پرواز جامعه برشمرد و تصریح کرد: این دو بال، توازن، تعادل و شتاب در حرکت را بهصورت توأمان به وجود میآورند.
وی با بیان اینکه چرخه اقتصادی متکی بر معیارهای انسانی و اخلاقی است و اگر از این معیارها خارج شود، نابود خواهد شد، افزود: همچنین صنایع فرهنگی و خلاق نیز با پشتوانه اقتصاد و گردش مالی به تابآوری میرسند و تداوم پیدا میکنند.
نویسنده کتاب «تولید، پیشران اقتصاد» ادامه داد: حرکتهای بزرگ دینی و مذهبی، به موازات برخورداری از عمق معارف و ارزشهای دینی و مذهبی، باید قدرت و حمایتهای مالی نیز داشته باشند تا بتوانند در سطح جامعه گسترده شده و ارزشآفرین شوند.
وی بیان داشت: صنایع خلاق نیز از این معادله مستثنا نیستند و برای تداوم و تابآوری، نیازمند پشتوانه و تأمین مالیاند. چرخه اقتصادی در حوزههای فرهنگی، روشها و قواعد مختلفی دارد که توانسته در طول تاریخ و ادوار مختلف، پیدرپی قوام آن را به وجود بیاورد و تداوم بخشد.
قطبی گفت: در این کتاب کوشیدهایم حد مشترک اقتصاد و فرهنگ را در برخی زمینهها بررسی کنیم و به بخشهایی از آنها بپردازیم. ابتدا درباره اقتصاد مقاومتی بهمثابه زیربنای اصلی اقتصاد پرداختهایم و سپس مفهوم تولید که پیشران اقتصاد به شمار میرود را واکاوی کردهایم.
وی اظهار داشت: در ادامه، آنچه زمینههای تولید را فراهم میکند و مایه رشد تولید میشود، مورد توجه قرار گرفته است. سپس در بخش بعدی، راهبردهای جهش تولید را مدنظر قرار دادیم و بهتفصیل به آن پرداختیم. همچنین شرایط ایام کرونا را بهمنزله یکی از بحرانهای مؤثر در اقتصاد و فرهنگ تحلیل کردیم.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: سپس تراز و توازن ثروت که یکی از مسائل مهم اجتماعی است و در منطق دینی نیز توجه ویژهای به آن شده، واکاوی شده است. در مباحث بعدی نیز به تکانههای استراتژیک عصر دیجیتال بهمنزله مؤلفههای مؤثر در حوزه اقتصاد و فرهنگ پرداختیم و برخی مصادیق این مؤلفهها را بهتفصیل توضیح دادهایم.
وی با بیان اینکه از اینجا به بعد، نسبت فرهنگ و اقتصاد را در کانون توجه قرار دادهایم و ابعاد آن را واکاوی کردهایم، عنوان داشت: در پایان نیز عرصههای عرض زندگی و راهبردهای مدیریت این موضوع را بررسی کردهایم.
قطبی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه هسته مرکزی این مباحث را به وجود آورده، توجه عمیق به تعامل دوسویه اقتصاد و فرهنگ است که نیازمند دقت و توجه بیشتری است و برای تقویت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی باید بیش از پیش به آنها پرداخت.
ششمین نشست «دالان نوآوری» با حضور جمعی از فعالان حوزه صنایع خلاق، پژوهشگران و مدیران فرهنگی از سوی مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق برگزار شد.
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در مسیر توسعه فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی و بهمنظور شناسایی، حمایت و شبکهسازی خلاقیتها و نوآوریهای فرهنگی، مبادرت به تأسیس «مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق» نموده است که علاقهمندان جهت آشنایی و استفاده از حمایتهای این مرکز میتوانند به نشانی https://noavari.dte.ir مراجعه کنند.