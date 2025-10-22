خبرگزاری کار ایران
«یوز» ایرانی به کانادا رسید/ نخستین اکران بین‌المللی
انیمیشن سینمایی «یوز» در سینما یورک شهر ریچموند هیل ایالت اونتاریو کانادا به نمایش درمی‌آید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن سینمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه، پس از موفقیت چشمگیر در گیشه ایران، در آغاز مسیر اکران بین‌المللی خود به کانادا می‌رسد.

این انیمیشن سینمایی که محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیاست روز یکشنبه ۲ نوامبر برابر با ۱۱ آبان ساعت ۱۶ در سینما یورک شهر ریچموند هیل ایالت اونتاریو کانادا به نمایش در‌می‌آید.

این اثر ماجراجویانه که روایت فانتزی و پرهیجانی از سفر یک یوزپلنگ از قلب آمریکا تا ایران را به تصویر می‌کشد، تاکنون با جذب نزدیک به نیم میلیون مخاطب و فروش بیش از ۳۰ میلیارد تومان، به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سال در سینمای ایران تبدیل شده است.

اکران این انیمیشن در کانادا گام تازه‌ای برای حضور تولیدات انیمیشن ایرانی در اکران های بین‌المللی محسوب می‌شود و قرار است به همت مرکز بین الملل سوره، در دیگر شهرهای کانادا نیز ادامه یابد.

