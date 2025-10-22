«اسرار خوراکیها» به چاپ چهل و ششم رسید
کتاب «اسرار خوراکیها» نوشته غیاث الدین جزایری توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ چهل و ششم رسید.
به گزارش ایلنا، کتاب «اسرار خوراکیها» نوشته غیاث الدین جزایری به تازگی توسط انتشارات امیرکبیر به چاپ چهل و ششم رسیده است.
این کتاب با عنوان دقیق «خودشناسی یا اسرار خوراکی ها» جلد دوم کتاب «اعجاز خوراکی ها» به قلم همین نویسنده است که معتقد است طبق حدیث معصومین، انسان اول باید خود را بشناسد بعد خدایش را. جزایری میگوید کسی که خود را بشناسد، بهتر زندگی میکند. چاپ اول «اسرار خوراکیها» سال ۱۳۷۶ عرضه شده بود و حالا نسخههای چاپ چهل و ششمش به بازار آمده اند.
نویسنده «اسرار خوراکیها» میگوید ایرانیان قدیم به اصول علمی غذاشناسی آشنا بودند و هر روز که علم غذاشناسی پیشرفت میکند، صحیح بودن اصول غذایی اجداد ما بیشتر ثابت میشود. در دهه ۱۳۷۰ هم که او کتاب را نوشته، تغذیه ایرانیها را بهتر از تغذیه کشورهای غربی دانسته و میگوید ما ایرانیان کمتر از خارجیان گوشت میخوریم و خوردن صدف ها، خرچنگ ها، حلزون و رطیلهای دریایی بینمان مرسوم نیست. خوردن سبزی و پیام خام آن طور که بین ما معمول است، هنوز در اروپا معمول نشده است. فقط غربیها با غذای خود سالاد میخورند که این کار خوب در کشور ما هم معمول شده است.
یکی از مورخین یونانی درباره دوره زمانه داریوش کبیر ایرانی نوشته است: شاهنشاه و لشکریان او غذایی ساده دارند و با هر لقمه از غذای خود کمی شاهی میل میکنند. همگی سالم هستند و جای بسی تعجب است که با این غذای ساده بسیار شجاع و قوی هستند.
کاری که طی چند دهه در اروپا معمول شده، یعنی خوردن کمی پنیر به جای دسر، از قدیم در ایران معمول بوده و خوردن لقمهای نان و پنیر بعد از غذا هنوز هم بین ایرانیها دیده میشود. یکی دیگر از محاسن تغذیه مردم ایران، ترشی زدن به غذا یا میوههای ترش بود. ما معمولا به خورشهای خود، آلو، آلوچه، گوجه، لیموعمانی، سماق، انار ترش، ناردان، آبغوره، گرد غوره و… میزنیم که البته این رفتار امروز کمتر شده و جای خود را به استفاده از جوهر لیمو، گرد لیموهای مصنوعی و سرکه داده است.
غیاث الدین جزایری در کتاب «اسرار خوراکیها» مطالبی درباره شیوههای درست آشپزی، مصرف گوشت، درمان بیماریهای قلبی و عروقی، طبخ نان، بیماریهای گوارشی و استفاده از میوهها و گیاهان در پزشکی سنتی ایرانی ذکر کرده است.
کتاب پیش رو ۵ عنوان کلی دارد که به این ترتیب اند: «اسرار خوراکی ها»، «اول خودشناسی؛ بعد خداشناسی»، «بیماریهای ناشی از گوشت»، «امراض قلبی، کبدی و کلیوی» و «آخرین روش مربوط به پسرشدن جنین».
در فرازی از این کتاب میخوانیم:
قهوه
قهوه نیز ویتامینهای (ب) موجود در معده را رسوب داده و از بین میبرد. در خوردن قهوه افراط ننمایید، زیرا دشمن جوانی است.
از یبوست بر حذر باشید
کسانی که معدهای مرتب و صحیح دارند، دارای مزاجی سالم و ارادهای قوی بوده و حوصله کار کردن دارند و برعکس کسانی که مبتلا به یبوست میباشند، همیشه کسل بوده و به کار کردن علاقهمند نیستند، دائما خمیازه میکشند و چرت میزنند و به کائنات بد میگویند.
سرشان اغلب درد میکند و به زندگانی علاقهای ندارند.
کسانی که هاضمهای منظم دارند، کمتر مریض میشوند و هر موقع بیمار شدند زود معالجه میشوند.
خداوندا! آن را که هاضمه منظم دادی چه ندادی؟ و آن را که ندادی چه دادی؟
اگر معدهای سالم دارید، قدر آن را بدانید و مواظب باشید خراب نشود و اگر ندارید باز هم مایوس نباشید. این کتاب شما را راهنمایی میکند و معدهای صحیح و مرتب به شما میدهد.
گمرک خانه شکم
دهان گمرک خانه معده شماست و در اینجاست که مامورین گارد سرحدی هر غذایی را تفتیش میکنند، اخلالگران را توقیف مینمایند و به زندان میفرستند و واردین را راهنمایی مینمایند.
برای اینکه از خوردن غذا بیشتر لذت ببرید تا میتوانید لقمه را در دهان معطل کنید یعنی خوب آنها را بجوید و با آن دهان مخلوط کرده و با تانی فرو برید.
اگر لابه لای لقمه شما سمی باشد یا غذای ناسازگاری وجود داشته باشد، فورا مامورین گارد سرحدی به سلطان غدد که در مغز قرار دارد اطلاع میدهند و او فورا دستورات کامل به سایر غدد برای دفع شر آن خواهد داد.
غذای نجویده، زحمت معده را زیاد میکند و غدد هاضمه را خسته و ضعیف میسازد و گفته کسانی که پیری را از فرسودگی غدد میدانند، جامه عمل میپوشاند. در اینجاست که معده متعفن میشود و میکروبهای گندزا که عامل دیگر پیری میباشند، میدان برای عمل و خودنمایی پیدا مینمایند.
عیب دیگر غذای نجویده این است که مقداری از مواد نشاستهای مستحیل نشده وارد معده میشوند و به جای هضم با زحمت دفع میشوند و از غذا حداکثر استفاده را نمیتوان برد.
چاپ چهل و ششم این کتاب با ۳۲۶ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۳۰ هزار تومان عرضه شده است.