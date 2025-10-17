برگزیدگان پانزدهمین دوره جوایز ایسفا معرفی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پانزدهمین دوره جوایز ایسفا، همزمان با مراسم پایانی پانزدهمین دوره جوایز ایسفا در روز ۲۵ مهر، برگزیدگان ۹ رشته اعلام شدند.



تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم: رامین سلطانی برای فیلم متهم اظهار پشیمانی نکرد



دیپلم افتخار بهترین کارگردانی: مریم بختیاری برای فیلم دریا می‌آرامد



دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه: مهرداد جلالی برای فیلم انار



دیپلم افتخار بازیگری: شبنم دادخواه برای فیلم در چشمان یک عاشق



دیپلم افتخار بهترین فیلمبرداری: پویان آقابابایی برای فیلم سوناتی از زنان خوب



دیپلم افتخار بهترین تدوین: آرین عطارپور و رضا پردل برای فیلم در چشمان یک عاشق



دیپلم افتخار بهترین صدا: آرش نجفیان و زهره علی‌اکبری برای صدابرداری و صداگذاری فیلم میا



دیپلم افتخار بهترین صحنه - طراحی لباس: فراز مدیری برای طراحی صحنه فیلم سوناتی از زنان خوب



دیپلم افتخار بهترین موسیقی تالیفی: سعید دهقان برای موسیقی فیلم عنوان مجموعه: لاکپشت



نشان ایسفا در این مراسم به جعفر پناهی اهدا شد.



پانزدهمین دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران (جوایز ایسفا) به دبیری هادی معنوی‌پور پس از هفت ماه داوری آثار در سه مرحله با شناخت برگزیدگان پایان یافت.

