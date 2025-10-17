خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزیدگان پانزدهمین دوره جوایز ایسفا معرفی شدند

برگزیدگان پانزدهمین دوره جوایز ایسفا معرفی شدند
کد خبر : 1701267
لینک کوتاه کپی شد.

برگزیدگان پانزدهمین دوره جوایز ایسفا معرفی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پانزدهمین دوره جوایز ایسفا، همزمان با مراسم پایانی پانزدهمین دوره جوایز ایسفا در روز ۲۵ مهر، برگزیدگان ۹ رشته اعلام شدند.

تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم: رامین سلطانی برای فیلم متهم اظهار پشیمانی نکرد

دیپلم افتخار بهترین کارگردانی: مریم بختیاری برای فیلم دریا می‌آرامد

دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه: مهرداد جلالی برای فیلم انار

دیپلم افتخار بازیگری: شبنم دادخواه برای فیلم در چشمان یک عاشق

دیپلم افتخار بهترین فیلمبرداری: پویان آقابابایی برای فیلم سوناتی از زنان خوب 

دیپلم افتخار بهترین تدوین: آرین عطارپور و رضا پردل برای فیلم در چشمان یک عاشق

دیپلم افتخار بهترین صدا: آرش نجفیان و زهره علی‌اکبری برای صدابرداری و صداگذاری فیلم میا

دیپلم افتخار بهترین صحنه -  طراحی لباس: فراز مدیری برای طراحی صحنه فیلم سوناتی از زنان خوب

دیپلم افتخار بهترین موسیقی تالیفی: سعید دهقان برای موسیقی فیلم عنوان مجموعه: لاکپشت

نشان ایسفا در این مراسم به جعفر پناهی اهدا شد.

پانزدهمین دوره جوایز آکادمی فیلم کوتاه ایران (جوایز ایسفا) به دبیری هادی معنوی‌پور پس از هفت ماه داوری آثار در سه مرحله با شناخت برگزیدگان پایان یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ