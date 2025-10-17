کتاب «فرهنگ واژگان فارسی در زبان بوسنیایی» در دانشگاه سارایوو رونمایی شد

به گزارش ایلنا، در آستانه روز بزرگداشت حافظ شیرازی، آیین رونمایی از کتاب «فرهنگ واژگان فارسی در زبان بوسنیایی» با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین، انستیتو زبان دانشگاه سارایوو و دانشکده فلسفه این دانشگاه برگزار شد.



این مراسم که به میزبانی دانشکده فلسفه دانشگاه سارایوو با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به زبان و فرهنگ فارسی برگزار شد، محمدحسین انصاری رایزن فرهنگی ایران در بوسنی و هرزگوین، ضمن ابراز خرسندی بابت برگزاری این برنامه در آستانه روز بزرگداشت حافظ شیرازی بیان داشت: فرهنگ‌نویسی، در معنای ژرف خود، نه صرفاً گردآوری واژه‌ها بلکه ثبت حافظه‌ی تاریخیِ زبان و اندیشه‌ی یک ملت است. واژگان فارسی که در زبان بوسنیایی ریشه دوانده‌اند، نشانه‌ای روشن از قرن‌ها تعامل و گفت‌وگوی مستقیم و غیر مستقیم میان فرهنگی است؛ از روزگاران کهنِ شعر و عرفان تا دوران معاصرِ علم و فرهنگ.



وی افزود: در این فرهنگ لغت، هر مدخل، نشانه‌ای است از پیوندهای معنوی میان دو ملت؛ از تأثیر متقابل زبان‌ها و از سفر اندیشه‌هایی که از حافظ و سعدی و مولوی به دل‌های مردم این سرزمین رسیده‌اند. این اثر، نه تنها برای زبان‌شناسان و محققان، بلکه برای هر دوستدار فرهنگ و تاریخ، دریچه‌ای تازه به شناخت ریشه‌های مشترک و ارزش‌های انسانی است.



در ادامه، سه تن از استادان دانشگاهی به معرفی و بررسی این اثر پرداختند. دکتر امیرا توربیچ، استاد زبان‌شناسی از دانشگاه توزلا، نخست به تحلیل محتوای کتاب و ارزش علمی آن پرداختند.



سپس، منیر درکیچ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سارایوو، با اشاره به نمونه‌هایی از واژگان فارسی در زبان بوسنیایی، این اثر را سندی زنده از پیوندهای عمیق فرهنگی و ادبی میان دو ملت دانست.



در پایان این نشست، آلن کالایجیا، استاد زبان‌شناسی و پژوهشگر انستیتو زبان، دیدگاه‌های خود را در خصوص اهمیت این پژوهش در حوزه زبان‌شناسی تطبیقی بیان کرد.



همچنین، نویسندگان کتاب، پروفسور دکتر جنیتا خاوریچ و پروفسور دکتر آمله شهوویچ، ضمن قدردانی از حضور شرکت‌کنندگان و نهادهای همکار، ابراز امیدواری کردند که این فرهنگ بتواند به حفظ و غنای زبان بوسنیایی و شناخت ریشه‌های مشترک فرهنگی یاری رساند.



در این کتاب، حدود ۲۰۰۰ واژه فارسی و ۲۵۰ نام خانوادگی با ریشه فارسی در زبان بوسنیایی گردآوری و فرهنگ نویسی شده است.



این اثر به همت انستیتو زبان دانشگاه سارایوو و رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و با حمایت مرکز ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منتشر شده است.

