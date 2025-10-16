خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کردستان باید از ظرفیت‌ها و داشته‌های خود سخن بگوید، نه از محرومیت/ دولت مصمم است کردستان را به قله‌های توسعه برساند

کردستان باید از ظرفیت‌ها و داشته‌های خود سخن بگوید، نه از محرومیت/ دولت مصمم است کردستان را به قله‌های توسعه برساند
کد خبر : 1701004
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان سفر دو روزه خود به استان کردستان با تاکید بر اینکه این استان از ظرفیت‌های ممتاز تاریخی، طبیعی، فرهنگی و انسانی برخوردار است، اعلام کرد: دولت با اراده‌ای قاطع، برنامه‌ای جامع را برای بالفعل‌سازی توان بالقوه کردستان و رساندن آن به قله‌های توسعه و تعالی در دستور کار دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امروز عصر پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ در پایان سفر دو روزه خود به استان کردستان اظهار کرد: این سفر با هدف بررسی میدانی وضعیت استان، آشنایی نزدیک با مسائل، مشکلات و ظرفیت‌های محلی و اتخاذ تصمیمات اجرایی در حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری انجام شد.

صالحی‌امیری تصریح کرد: کردستان استانی با ظرفیت‌های چشمگیر فرهنگی، طبیعی و انسانی است که باید از وضعیت بالقوه به بالفعل تبدیل شود. 

وی افزود: برای تحقق این هدف، برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری هدفمند و حمایت نظام‌مند ضرورت دارد و دولت در این مسیر اراده‌ای راسخ دارد تا کردستان به جایگاه واقعی خود در عرصه توسعه ملی دست یابد.

او با اشاره به جایگاه فرهنگی و تمدنی کردستان گفت: کردستان استانی برخوردار از طبیعتی بی‌بدیل، میراثی کهن و چند هزارساله و صنایع‌دستی اصیل و ارزشمند است. با وجود چنین سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی، سخن گفتن از محرومیت شایسته این خطه نیست. مسئولان وظیفه دارند ظرفیت‌های عظیم استان را با حمایت، پشتیبانی و سرمایه‌گذاری مؤثر به حرکت، رشد و تعالی تبدیل کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: دولت مسیر توسعه کردستان را با انتصاب استاندار و مدیران جوان، باانگیزه و متخصص آغاز کرده است. روند تحولات در بخش‌های راه، بهداشت و درمان، گردشگری سلامت و زیرساخت‌های فرهنگی با جدیت در حال پیگیری است و کردستان در مسیر یک تحول بنیادین قرار دارد.

وی با بیان اینکه مردم کردستان از هوشمندترین و خلاق‌ترین جوامع کشور هستند، تاکید کرد: فرهنگ، هنر، شعر و موسیقی کردستان نه‌تنها در ایران بلکه در سطح جهانی شناخته‌شده و زبانزد است. این ظرفیت‌های فرهنگی باید به شکلی هوشمندانه به سطح ملی و بین‌المللی معرفی و منتقل شود تا چهره‌ای واقعی و اصیل از این خطه فرهنگی و تاریخی به نمایش گذاشته شود.

صالحی‌امیری افزود: دولت و مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خود را متعهد می‌دانند که با تمام توان در مسیر توسعه همه‌جانبه استان گام بردارند. در این راستا، دولت از مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم استان آگاه است و رفع آنها را با جدیت دنبال می‌کند.

وی در تشریح تصمیمات اتخاذشده در جریان این سفر گفت: در راستای توسعه گردشگری و تقویت زیرساخت‌های اقامتی استان، اعتبارات ویژه‌ای برای کردستان پیش‌بینی و مصوب شد. همچنین احداث چند هتل و مرکز اقامتی جدید در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد تسهیلات ویژه‌ای برای این پروژه‌ها اختصاص یابد.

وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: به‌منظور تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش بروکراسی، اختیارات مربوط به صدور مجوزها در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی به استاندار کردستان تفویض شد تا تصمیم‌گیری‌ها در سطح استان و با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

او افزود: مبالغی نیز به عنوان تسهیلات در اختیار استاندار قرار خواهد گرفت تا بر اساس اولویت‌های توسعه‌ای استان تخصیص یابد. در این سفر، مسائل و مشکلات فعالان گردشگری و صنایع‌دستی در مناطق مختلف مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی از آن‌ها به‌صورت مستقیم حل و فصل شد.

صالحی‌امیری در پایان با تاکید بر اراده دولت برای ارتقای جایگاه کردستان گفت: دولت در آغاز راهی تازه برای پیشرفت این استان قرار دارد و همه توان خود را برای تحقق جهش توسعه‌ای در کردستان به‌کار خواهد گرفت. بدون تردید، سال آینده چهره‌ای نو از کردستان نمایان خواهد شد؛ استانی توسعه‌یافته‌تر، پویاتر و نزدیک‌تر به قله‌های پیشرفت کشور.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ