کردستان باید از ظرفیتها و داشتههای خود سخن بگوید، نه از محرومیت/ دولت مصمم است کردستان را به قلههای توسعه برساند
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پایان سفر دو روزه خود به استان کردستان با تاکید بر اینکه این استان از ظرفیتهای ممتاز تاریخی، طبیعی، فرهنگی و انسانی برخوردار است، اعلام کرد: دولت با ارادهای قاطع، برنامهای جامع را برای بالفعلسازی توان بالقوه کردستان و رساندن آن به قلههای توسعه و تعالی در دستور کار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی امروز عصر پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ در پایان سفر دو روزه خود به استان کردستان اظهار کرد: این سفر با هدف بررسی میدانی وضعیت استان، آشنایی نزدیک با مسائل، مشکلات و ظرفیتهای محلی و اتخاذ تصمیمات اجرایی در حوزههای مرتبط با میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری انجام شد.
صالحیامیری تصریح کرد: کردستان استانی با ظرفیتهای چشمگیر فرهنگی، طبیعی و انسانی است که باید از وضعیت بالقوه به بالفعل تبدیل شود.
وی افزود: برای تحقق این هدف، برنامهریزی دقیق، سرمایهگذاری هدفمند و حمایت نظاممند ضرورت دارد و دولت در این مسیر ارادهای راسخ دارد تا کردستان به جایگاه واقعی خود در عرصه توسعه ملی دست یابد.
او با اشاره به جایگاه فرهنگی و تمدنی کردستان گفت: کردستان استانی برخوردار از طبیعتی بیبدیل، میراثی کهن و چند هزارساله و صنایعدستی اصیل و ارزشمند است. با وجود چنین سرمایههای فرهنگی و تاریخی، سخن گفتن از محرومیت شایسته این خطه نیست. مسئولان وظیفه دارند ظرفیتهای عظیم استان را با حمایت، پشتیبانی و سرمایهگذاری مؤثر به حرکت، رشد و تعالی تبدیل کنند.
وزیر میراثفرهنگی خاطرنشان کرد: دولت مسیر توسعه کردستان را با انتصاب استاندار و مدیران جوان، باانگیزه و متخصص آغاز کرده است. روند تحولات در بخشهای راه، بهداشت و درمان، گردشگری سلامت و زیرساختهای فرهنگی با جدیت در حال پیگیری است و کردستان در مسیر یک تحول بنیادین قرار دارد.
وی با بیان اینکه مردم کردستان از هوشمندترین و خلاقترین جوامع کشور هستند، تاکید کرد: فرهنگ، هنر، شعر و موسیقی کردستان نهتنها در ایران بلکه در سطح جهانی شناختهشده و زبانزد است. این ظرفیتهای فرهنگی باید به شکلی هوشمندانه به سطح ملی و بینالمللی معرفی و منتقل شود تا چهرهای واقعی و اصیل از این خطه فرهنگی و تاریخی به نمایش گذاشته شود.
صالحیامیری افزود: دولت و مجموعه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خود را متعهد میدانند که با تمام توان در مسیر توسعه همهجانبه استان گام بردارند. در این راستا، دولت از مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم استان آگاه است و رفع آنها را با جدیت دنبال میکند.
وی در تشریح تصمیمات اتخاذشده در جریان این سفر گفت: در راستای توسعه گردشگری و تقویت زیرساختهای اقامتی استان، اعتبارات ویژهای برای کردستان پیشبینی و مصوب شد. همچنین احداث چند هتل و مرکز اقامتی جدید در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد تسهیلات ویژهای برای این پروژهها اختصاص یابد.
وزیر میراثفرهنگی ادامه داد: بهمنظور تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش بروکراسی، اختیارات مربوط به صدور مجوزها در حوزه گردشگری و صنایعدستی به استاندار کردستان تفویض شد تا تصمیمگیریها در سطح استان و با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.
او افزود: مبالغی نیز به عنوان تسهیلات در اختیار استاندار قرار خواهد گرفت تا بر اساس اولویتهای توسعهای استان تخصیص یابد. در این سفر، مسائل و مشکلات فعالان گردشگری و صنایعدستی در مناطق مختلف مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی از آنها بهصورت مستقیم حل و فصل شد.
صالحیامیری در پایان با تاکید بر اراده دولت برای ارتقای جایگاه کردستان گفت: دولت در آغاز راهی تازه برای پیشرفت این استان قرار دارد و همه توان خود را برای تحقق جهش توسعهای در کردستان بهکار خواهد گرفت. بدون تردید، سال آینده چهرهای نو از کردستان نمایان خواهد شد؛ استانی توسعهیافتهتر، پویاتر و نزدیکتر به قلههای پیشرفت کشور.