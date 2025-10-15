چاپ سوم رمان «پاتختی»
چاپ سوم رمان «پاتختی» نوشته مهدی شادخواست از سوی انتشارات شاملو در شمارگان ۱۰۰۰ جلد چاپ و منتشر شد.
به گزارش ایلنا، رمان «پاتختی» نوشته مهدی شادخواست، روایت زندگی زنی است که در خانوادهای سنتی و متعصب زندگی میکند و با فوت مادرش، درگیر ماجراهایی میشود که او را به ازدواجی ناخواسته سوق میدهد؛ ازدواجی از سر لجبازی که مسیر زندگی او را عوض میکند…
رمان از زبان «پروانه» شخصیت اول داستان روایت میشود. او به جوانی به نام بهرام - که از اقوام اوست- دل میبندد اما بهرام با همه دلباختگیاش برای ازدواج اقدامی انجام نمیدهد. این رمان، سرگذشت زنیست که در تقابل با تفکر مردسالار به زندگی خود ادامه میدهد و با سختی و مشقت به مدارج بالای علمی میرسد، اما در زندگی خانوادگی و سازگاری با فرزندانش دچار چالش میشود.
پاتختی ۱۵ فصل دارد و بهای آن ۱۴۰ هزار تومان است.