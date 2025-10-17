انتشار دوباره اندیشه سیاسی آیت الله سیدمحسن طباطبایی (حکیم)

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «اندیشه سیاسی آیت الله سیدمحسن طباطبایی (حکیم)» اثر سیدمحمدرضا موسویان در ۱۰۰ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ دوم رسید.

اثر حاضر برای نخستین بار افکار، آرا و مواضع سیاسی آیت الله حکیم را مورد بررسی قرار داده است. دیدگاه ویژه وی در زمینه ولایت عامه فق‌ها در کنار موضع‌گیری مجاهدان ایشان در برابر استعمار انگلیس و برخورد جدی با دولت بعثی عراق و همدردی با مردم فلسطین و همراهی با نهضت اسلامی مردم ایران، دورنمای روشنی از آرای سیاسی ایشان را نشان می‌دهد.

این کتاب در پنج فصل تألیف شده است؛ فصل اول با عنوان «حیات علمی - فرهنگی و سیاسی - اجتماعی آیت الله حکیم» زندگی و شخصیت علمی، مرجعیت و خدمات دینی و علمی وی، مواضع سیاسی - اجتماعی این عالم و مواضع اسلامی - بین المللی آیت الله حکیم مورد بررسی قرار گرفته است.

نویسنده در فصل دوم با عنوان «مفاهیم اساسی و مبانی اندیشه سیاسی آیت الله حکیم» مفاهیم اساسی (مفهوم سیاست، اندیشه سیاسی و فقه سیاسی و عقلانیت در گستره فقه سیاسی) و مبانی فقهی و اصولی را شرح داده است.

«حکیم و سیاست» عنوان سومین فصل از کتاب حاضر است که در آن جایگاه سیاست در اندیشه سیاسی آیت الله حکیم، مکتب فقهی - سیاسی، روش فقه سیاسی و قواعد فقه سیاسی به رشته تحریر درآمده است.

چهارمین فصل با عنوان «حیات سیاسی شیعه در گستره فقه سیاسی (ناروایی حکومت جور)»، راهکار تقیه را بیان می‌کند.

پنجمین و آخرین فصل از کتاب مذکور با عنوان «نظام سیاسی و ارکان آن»، مباحثی از جمله حکومت و سیاست در عصر حضور و حکومت و سیاست در عصر غیبت را تشریح کرده است.

علاقمندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/