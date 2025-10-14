در یک نشست مطرح شد؛
اعلام آمادگی ناشران یونانی برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران و بهرهگیری از طرح گرنت
ناشران یونانی ضمن اعلام آمادگی برای حضور در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، علاقهمندی خود را برای بهرهگیری از طرح گرنت ایران بهمنظور ترجمه و انتشار آثار نویسندگان ایرانی در یونان ابراز کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست تخصصی توسعه همکاریهای فرهنگی ایران و یونان در حوزه کتاب کودک و نوجوان با میزبانی محمدرضا بهمنی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آتن، و با حضور ایوب دهقانکار مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا نوریزاده مدیرکل موسسات و صنوف فرهنگی و دبیر فلوشیپ(نشریاری) تهران و جمعی از ناشران یونانی برگزار شد.
در این نشست که با هدف تقویت پیوندهای فرهنگی و گسترش همکاریهای انتشاراتی میان دو کشور برگزار شد، ناشران یونانی ضمن اعلام آمادگی برای حضور در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، علاقهمندی خود را برای بهرهگیری از طرح گرنت ایران(طرح گرنت به منظور حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی در بازارهای جهانی راهاندازی شده است) بهمنظور ترجمه و انتشار آثار نویسندگان ایرانی در یونان ابراز کردند.
همچنین در ادامه گفتوگوها، ظرفیتهای دو طرح مهم بینالمللی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یعنی گرنت و فلوشیپ تهران معرفی و مورد استقبال ناشران یونانی قرار گرفت. این استقبال، زمینهساز برنامهریزی برای همکاریهای عملیاتیتر در حوزه تبادل کتاب، ترجمه متقابل آثار و حضور موثرتر ناشران ایرانی در فضای نشر یونان خواهد بود.
مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این نشست با اشاره به ضرورت اتخاذ نگاه راهبردی در همکاریهای فرهنگی گفت:توانمندیها و ظرفیتهای صنعت نشر ایران همچون گنجی ناشناخته برای ناشران یونان است.
دهقانکار ادامه داد: اگر این ظرفیت به خوبی معرفی و شناخته شود متوجه خواهید شد که بازار کتاب و ادبیات غنی ایران فرصتی کمنظیر و دنیایی جذاب برای ناشران یونان خواهد بود.
دهقانکار با اشاره به اینکه ایران و یونان دو کشور صاحب تمدن و دارای پیشینه علمی و فلسفی پرافتخار هستند، افزود: تعاملات فرهنگی زمانی ماندگار و مؤثر خواهند بود که به نتیجه ملموس در حوزه تولید و تبادل محتوا منجر شوند. تلاش ما بر این است که این روابط از سطح گفتوگو و تفاهمنامه فراتر رود و به طرحها و اقدامات واقعی و جریانساز تبدیل شوند.
نوریزاده، مدیرکل مؤسسات و صنوف فرهنگی، نیز در این نشست ضمن تشریح ظرفیتهای طرح گرنت ایران و فلوشیپ تهران، گفت: هدف از اجرای این طرحها، حمایت از ترجمه و انتشار آثار ایرانی در سایر کشورها و ایجاد زمینه ارتباط نزدیکتر ناشران خارجی با فضای نشر ایران است. استقبال ناشران یونانی از این دو برنامه نشان میدهد مسیر دیپلماسی فرهنگی در حوزه کتاب میتواند با گامهای عملی و همافزایی میان دو کشور تقویت شود.
بهمنی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آتن نیز در این نشست تأکید کرد: مأموریت اصلی ما، پیگیری برنامههای فرهنگی در مسیر تحقق همکاریهای واقعی و پایدار است. این نشست نقطه آغازی برای طراحی پروژههای مشترک در حوزه کتاب کودک و نوجوان میان ایران و یونان خواهد بود و رایزنی فرهنگی آمادگی دارد این پل ارتباطی را بین دو کشور ایجاد کند.