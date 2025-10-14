محسن گرجی: مد و لباس بخش بزرگی از اقتصاد فرهنگی است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، در این نشست دکتر محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با تأکید بر «اهمیت هدف‌گذاری و ساماندهی حوزه مد و لباس» گفت: مد و لباس تنها یک عرصه فرهنگی نیست، بلکه بخش مهمی از اقتصاد فرهنگی به شمار می‌رود و باید با نگاهی دو‌جانبه – فرهنگی و اقتصادی – مدیریت شود.

وی ادامه داد: ایران از ظرفیت‌های بالایی در این حوزه برخوردار است و حضور فعال در رویدادهای بین‌المللی همچون هفته مد اسلامی جاکارتا می‌تواند زمینه معرفی توانمندی‌های طراحان و تولیدکنندگان ایرانی را فراهم آورد.

گرجی خاطرنشان کرد: همکاری و شبکه‌سازی میان طراحان ایرانی و اندونزیایی فرصت‌هایی ارزشمند برای تبادل دانش، خلاقیت و شکل‌گیری مشارکت‌های پایدار در عرصه مد اسلامی ایجاد خواهد کرد.

***

در بخشی از این نشست، محمدرضا ابراهیمی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی با معرفی هفته مد اسلامی جاکارتا ۲۰۲۶ گفت: هدف از برگزاری این رویداد «ایجاد اکوسیستم ملی مد اسلامی، حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، توسعه پیوند با بازار جهانی و معرفی اندونزی به‌عنوان قطب جهانی مد اسلامی» است.

وی «ترسیم مسیر آینده مد عفیفانه در اندونزی، ایجاد و تقویت اکوسیستم ملی مد اسلامی، حمایت از رشد شرکت‌‌های کوچک و متوسط فعال درحوزه مد، توسعه پیوند با بازار جهانی از طریق تطبیق کسب‌ وکار با نمایندگان خارجی و معرفی اندونزی به‌ عنوان قطب جهانی مد اسلامی» را اهداف کلیدی این رویداد عنوان کرد.

ابراهیمی با اشاره به اشتراکات فرهنگی و دینی ایران و اندونزی بر «ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت ‌های مغفول درحوزه مد اسلامی» تاکید کرد و افزود: «رایزنی فرهنگی ایران نقش تسهیل‌گر و هدایت‌گر برنامه‌ها را دارد و همکاری میان دستگاه‌های مرتبط دو کشور در حال گسترش است. همچنین چند تفاهم‌نامه همکاری در دست امضا قرار دارد که می‌تواند چارچوب تعاملات را مستحکم‌تر کند.»

***

همچنین امین مفتاحی، دبیر جشنواره مدآفرین و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، با تقدیر از تلاش‌های رایزنی فرهنگی ایران در اندونزی گفت: تفاهم‌نامه‌هایی در زمینه همکاری‌های مد اسلامی میان ایران و اندونزی در حال شکل‌گیری است و ارتباطات مثبت میان طراحان و نهادهای فعال دو کشور می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های گسترده‌تر باشد.

در پایان این نشست مقرر شد ارتباطات مستقیم با دبیرخانه هفته مد اسلامی اندونزی از طریق سفارت ایران در اندونزی پیگیری شود.

بنابراین گزارش، هفته مد اسلامی جاکارتا ۲۰۲۶ (Jakarta Muslim Fashion Week – JMFW) رویدادی سالانه است که از ۶ تا ۹ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۵ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۴) با هدف ایجاد لابراتواری برای آینده مد اسلامی اندونزی، تقویت اکوسیستم ملی مد، حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، و گسترش ارتباط با بازار جهانی در مرکز نمایشگاهی کارتیکا جاکارتا با موضوع «Essential Lab» برگزار می‌شود.

« ۱۲ رژه، نمایشگاه‌های تجاری، نشست‌های الهام‌بخش و مراسم اهدای جوایز» از برنامه‌های این رویداد است.

برگزار کنندگان هفته مد اسلامی جاکارتا ۲۰۲۶ اهدافی چون «حضور بیش از ۱۰۰ طراح، ارائه بیش از ۱۰۰۰ مجموعه برند و هدف‌گذاری تراکنش‌هایی به ارزش حدود ۱۶۳ میلیارد روپیه» را برای این رویداد هدف‌گذاری کرده‌اند تا اندونزی را به عنوان یکی از قطب‌های جهانی مد اسلامی معرفی کنند.

