به گزارش ایلنا، تینارات پیتاک‌پونجاروئن، مدیر پارک سلطنتی راجاپروک، باغ ایرانی یا حافظیه را به عنوان یکی از ارزشمندترین و شاخص‌ترین بخش‌های پارک معرفی و آن را نمونه‌ای برجسته از تلفیق معماری ایرانی با طبیعت و محیط اطراف دانست.

وی توضیح داد: در این بخش بین الملل 21 باغ از 21 کشور جهان ( ژاپن، کره جنوبی، بلژیک، هلند، آفریقای جنوبی، کانادا، ترکیه، اسپانیا، مالزی، چین، هند، مراکش، هند، نپال، بوتان، بنگلادش، اندونزی، کویت، موریس، کنیا ) ایجاد شده که یکی از آنها باغ حافظیه ایران به مساحت 500 متر مربع است و برخی کشورها با توجه به فرسودگی باغ ها هرکدام در صدد بازسازی هستند که اخیرا بازسازی باغ های کشور بوتان، مراکش، چین و هند به اتمام رسیده است.

وی همچنین تأکید کرد: این تعامل فرهنگی می‌تواند باعث ارتقای شناخت عمومی درباره فرهنگ، تاریخ و هنر ایرانی در میان بازدیدکنندگان تایلندی و گردشگران بین‌المللی شود و نقش باغ ایرانی را به عنوان پلی میان دو فرهنگ برجسته سازد.

تینارات همچنین اشاره کرد: احیای حافظیه و فعالیت‌های فرهنگی مرتبط، می‌تواند تجربه بازدید را غنی‌تر کند و باغ را به محلی زنده و پویا برای گفت‌وگوی فرهنگی و هنری تبدیل و به شکل ملموس و تجربه‌پذیر ارائه دهد.

پریم نتراتیپ، رئیس بخش علمی و آموزشی پارک سلطنتی راجاپروک نیز، توضیح داد: باغ ایرانی یا حافظیه یک فضای زیبا وبسیاری از بازدیدکنندگان، به ویژه دانشجویان و گردشگران علاقه‌مند به فرهنگ و هنر است و ایشان، کنجکاو هستند تا درباره هویت حافظ، فلسفه شعر او و دلیل ساخت این بنا در چیانگ‌مای اطلاعات دقیق و جذاب دریافت کنند.

وی پیشنهاد داد: با همکاری ایران، مجموعه‌ای از تابلوهای توضیحی، راهنمای صوتی، فعالیت‌های آموزشی و برنامه‌های فرهنگی طراحی می شود تا بازدیدکنندگان بتوانند با عمق بیشتری با هنر، ادبیات و فلسفه ایرانی آشنا شوند.

رئیس بخش علمی و آموزشی پارک سلطنتی راجاپروک بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی در فصل زمستان (دسامبر تا فوریه) تأکید کرد و گفت: نمایشگاه و موسیقی سنتی و جشنواره غذای ایرانی و آموزش گونه های گیاهی مختلف باغ‌های ایرانی در فضای باغ حافظیه و برگزاری جلسات تعاملی برای آشنایی با نمادها و فلسفه موجود در معماری ایرانی از جمله برنامه های پیشنهادی این مجموعه فرهنگی است.

نتراتیپ ادامه داد: این کارگاه‌ها باعث آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان با فرهنگ ایرانی می شود و حس احترام، علاقه و پیوند عاطفی میان نسل جوان تایلند و ایران را تقویت می کند و می‌تواند پایه‌ای برای ایجاد روابط فرهنگی مستمر و همکاری‌های آموزشی میان دو کشور باشد.

همچنین، محمدمهدی زارع بی عیب رایزن فرهنگی ایران در تایلند گفت: باغ حافظیه در چیانگ‌مای، نمادی از دوستی دیرینه میان ملت‌های ایران و تایلند و حافظ، شاعر گفت‌وگوی دل‌هاست و شعر او پلی میان عرفان شرقی و ذوق زیبایی‌شناسی آسیایی است.

وی افزود: معرفی حافظیه به عنوان نمادی برجسته از دوستی، احترام متقابل و پیوند دیرینه میان ایران و تایلند است و حافظ، شاعر نامدار ایرانی، نماد شعر و ادبیات کلاسیک ایران و شاعری است که گفت‌وگوی دل‌ها را ایجاد می کند.

رایزن فرهنگی ایران در تایلند ادامه داد: باغ حافظیه فضایی است که با ترکیب معماری ایرانی، طراحی مناظر طبیعی و آرامش‌بخشی مسیرهای آب و فواره‌ها، تجربه‌ای فرهنگی و هنری فراتر از زیبایی بصری ارائه می کند و این باغ می‌تواند محلی برای تعامل مستقیم بازدیدکنندگان با فرهنگ، هنر و ادبیات ایران باشد.

زارع بی عیب همچنین گفت: با همکاری پارک راجاپروک، امکان تبدیل حافظیه به مرکز دائمی گفت‌وگوی فرهنگی و هنری میان ایران و تایلند فراهم و برنامه‌هایی مانند شب شعر حافظ، نمایشگاه‌های خوشنویسی و جشنواره غذای ایرانی، کارگاه‌های آموزشی برای کودکان و دانشجویان، و اجرای موسیقی سنتی ایران ودر کلام کلی جشنواره «روز ایران»، در فضای باغ برنامه ریزی و درصورت امکان اجرا خواهد شد.

حافظیه»؛ از آرامگاه تا گذرگاه فرهنگی»

رایزن فرهنگی ایران در تایلند در ادامه بیان کرد: طرح بازسازی و نورپردازی باغ حافظیه در دست برنامه ریزی است و هدف از این طرح، حفظ اصالت معماری و طراحی باغ ایرانی، افزایش جذابیت گردشگری فرهنگی و ایجاد بستری مناسب برای فعالیت‌های هنری، آموزشی و پژوهشی مستمر است.

وی تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها تجربه بازدیدکنندگان تایلندی را غنی و گردشگران بین‌المللی را نیز با تاریخ، فرهنگ، شعر و هنر ایران آشنا خواهد کرد و امکان ایجاد پیوندهای فرهنگی عمیق‌تر میان دو ملت را فراهم می کند.

زارع بی عیب گفت: حافظیه می‌تواند به محلی تبدیل شود که بازدیدکنندگان با حضور در آن، همزمان از زیبایی طبیعی و معماری ایرانی لذت ببرند و با ارزش‌های فرهنگی و هنری ایران آشنا شوند؛ فضایی که حس همدلی، احترام و گفت‌وگوی فرهنگی میان نسل‌های مختلف را تقویت و باغ حافظیه را به یک مرکز فرهنگی شاخص و زنده در قلب چیانگ‌مای تبدیل کند.

وی همچنین بیان کرد: این همکاری فرهنگی می‌تواند الگویی برای سایر پروژه‌های مشترک فرهنگی میان ایران و تایلند باشد و به توسعه دیپلماسی فرهنگی و تبادلات هنری میان دو کشور کمک شایانی کند.

در پایان دیدار، دو طرف بر آغاز مرحله‌ی بازسازی حافظیه و فضای سبز پیرامون تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده میلادی و برگزاری برنامه فرهنگی مشترک در زمستان آینده توافق کردند

