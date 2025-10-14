بازسازی باغ حافظیه؛ پلی نوین برای گفتوگوی فرهنگی ایران و تایلند برپا شد
بهمناسبت گرامیداشت شاعر بزرگ ایران، خواجه شمسالدین حافظ شیرازی، دیداری رسمی از سوی رایزنی فرهنگی ایران در تایلند با حضور در باغ حافظیه ایران واقع در مجموعه بینالمللی پارک راجاپروک چیانگمای تایلند و با هدف بررسی وضعیت فعلی باغ ایرانی، گفتوگو درباره طرحهای بازسازی و گسترش فعالیتهای فرهنگی مشترک میان ایران و تایلند برگزار شد.
به گزارش ایلنا، تینارات پیتاکپونجاروئن، مدیر پارک سلطنتی راجاپروک، باغ ایرانی یا حافظیه را به عنوان یکی از ارزشمندترین و شاخصترین بخشهای پارک معرفی و آن را نمونهای برجسته از تلفیق معماری ایرانی با طبیعت و محیط اطراف دانست.
وی توضیح داد: در این بخش بین الملل 21 باغ از 21 کشور جهان ( ژاپن، کره جنوبی، بلژیک، هلند، آفریقای جنوبی، کانادا، ترکیه، اسپانیا، مالزی، چین، هند، مراکش، هند، نپال، بوتان، بنگلادش، اندونزی، کویت، موریس، کنیا ) ایجاد شده که یکی از آنها باغ حافظیه ایران به مساحت 500 متر مربع است و برخی کشورها با توجه به فرسودگی باغ ها هرکدام در صدد بازسازی هستند که اخیرا بازسازی باغ های کشور بوتان، مراکش، چین و هند به اتمام رسیده است.
وی همچنین تأکید کرد: این تعامل فرهنگی میتواند باعث ارتقای شناخت عمومی درباره فرهنگ، تاریخ و هنر ایرانی در میان بازدیدکنندگان تایلندی و گردشگران بینالمللی شود و نقش باغ ایرانی را به عنوان پلی میان دو فرهنگ برجسته سازد.
تینارات همچنین اشاره کرد: احیای حافظیه و فعالیتهای فرهنگی مرتبط، میتواند تجربه بازدید را غنیتر کند و باغ را به محلی زنده و پویا برای گفتوگوی فرهنگی و هنری تبدیل و به شکل ملموس و تجربهپذیر ارائه دهد.
پریم نتراتیپ، رئیس بخش علمی و آموزشی پارک سلطنتی راجاپروک نیز، توضیح داد: باغ ایرانی یا حافظیه یک فضای زیبا وبسیاری از بازدیدکنندگان، به ویژه دانشجویان و گردشگران علاقهمند به فرهنگ و هنر است و ایشان، کنجکاو هستند تا درباره هویت حافظ، فلسفه شعر او و دلیل ساخت این بنا در چیانگمای اطلاعات دقیق و جذاب دریافت کنند.
وی پیشنهاد داد: با همکاری ایران، مجموعهای از تابلوهای توضیحی، راهنمای صوتی، فعالیتهای آموزشی و برنامههای فرهنگی طراحی می شود تا بازدیدکنندگان بتوانند با عمق بیشتری با هنر، ادبیات و فلسفه ایرانی آشنا شوند.
رئیس بخش علمی و آموزشی پارک سلطنتی راجاپروک بر برگزاری کارگاههای آموزشی در فصل زمستان (دسامبر تا فوریه) تأکید کرد و گفت: نمایشگاه و موسیقی سنتی و جشنواره غذای ایرانی و آموزش گونه های گیاهی مختلف باغهای ایرانی در فضای باغ حافظیه و برگزاری جلسات تعاملی برای آشنایی با نمادها و فلسفه موجود در معماری ایرانی از جمله برنامه های پیشنهادی این مجموعه فرهنگی است.
نتراتیپ ادامه داد: این کارگاهها باعث آشنایی بیشتر بازدیدکنندگان با فرهنگ ایرانی می شود و حس احترام، علاقه و پیوند عاطفی میان نسل جوان تایلند و ایران را تقویت می کند و میتواند پایهای برای ایجاد روابط فرهنگی مستمر و همکاریهای آموزشی میان دو کشور باشد.
همچنین، محمدمهدی زارع بی عیب رایزن فرهنگی ایران در تایلند گفت: باغ حافظیه در چیانگمای، نمادی از دوستی دیرینه میان ملتهای ایران و تایلند و حافظ، شاعر گفتوگوی دلهاست و شعر او پلی میان عرفان شرقی و ذوق زیباییشناسی آسیایی است.
وی افزود: معرفی حافظیه به عنوان نمادی برجسته از دوستی، احترام متقابل و پیوند دیرینه میان ایران و تایلند است و حافظ، شاعر نامدار ایرانی، نماد شعر و ادبیات کلاسیک ایران و شاعری است که گفتوگوی دلها را ایجاد می کند.
رایزن فرهنگی ایران در تایلند ادامه داد: باغ حافظیه فضایی است که با ترکیب معماری ایرانی، طراحی مناظر طبیعی و آرامشبخشی مسیرهای آب و فوارهها، تجربهای فرهنگی و هنری فراتر از زیبایی بصری ارائه می کند و این باغ میتواند محلی برای تعامل مستقیم بازدیدکنندگان با فرهنگ، هنر و ادبیات ایران باشد.
زارع بی عیب همچنین گفت: با همکاری پارک راجاپروک، امکان تبدیل حافظیه به مرکز دائمی گفتوگوی فرهنگی و هنری میان ایران و تایلند فراهم و برنامههایی مانند شب شعر حافظ، نمایشگاههای خوشنویسی و جشنواره غذای ایرانی، کارگاههای آموزشی برای کودکان و دانشجویان، و اجرای موسیقی سنتی ایران ودر کلام کلی جشنواره «روز ایران»، در فضای باغ برنامه ریزی و درصورت امکان اجرا خواهد شد.
حافظیه»؛ از آرامگاه تا گذرگاه فرهنگی»
رایزن فرهنگی ایران در تایلند در ادامه بیان کرد: طرح بازسازی و نورپردازی باغ حافظیه در دست برنامه ریزی است و هدف از این طرح، حفظ اصالت معماری و طراحی باغ ایرانی، افزایش جذابیت گردشگری فرهنگی و ایجاد بستری مناسب برای فعالیتهای هنری، آموزشی و پژوهشی مستمر است.
وی تأکید کرد: اجرای این برنامهها تجربه بازدیدکنندگان تایلندی را غنی و گردشگران بینالمللی را نیز با تاریخ، فرهنگ، شعر و هنر ایران آشنا خواهد کرد و امکان ایجاد پیوندهای فرهنگی عمیقتر میان دو ملت را فراهم می کند.
زارع بی عیب گفت: حافظیه میتواند به محلی تبدیل شود که بازدیدکنندگان با حضور در آن، همزمان از زیبایی طبیعی و معماری ایرانی لذت ببرند و با ارزشهای فرهنگی و هنری ایران آشنا شوند؛ فضایی که حس همدلی، احترام و گفتوگوی فرهنگی میان نسلهای مختلف را تقویت و باغ حافظیه را به یک مرکز فرهنگی شاخص و زنده در قلب چیانگمای تبدیل کند.
وی همچنین بیان کرد: این همکاری فرهنگی میتواند الگویی برای سایر پروژههای مشترک فرهنگی میان ایران و تایلند باشد و به توسعه دیپلماسی فرهنگی و تبادلات هنری میان دو کشور کمک شایانی کند.
در پایان دیدار، دو طرف بر آغاز مرحلهی بازسازی حافظیه و فضای سبز پیرامون تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده میلادی و برگزاری برنامه فرهنگی مشترک در زمستان آینده توافق کردند