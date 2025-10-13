به‌گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز (دوشنبه ۲۱ مهرماه) در جریان بازدید سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، از معاونت گردشگری و در نشست با مدیران و کارکنان این وزارتخانه، حضور وزیر را «نشانه‌ای از اهتمام ویژه به جایگاه گردشگری در ساختار کلان دولت» دانست.

وی در سخنانی اظهار کرد: از حضور ارزشمند دکتر صالحی‌امیری در میان همکاران معاونت گردشگری صمیمانه سپاسگزارم. حضور ایشان انگیزه، پویایی و امید تازه‌ای در بدنه کارشناسی و مدیریتی وزارتخانه ایجاد کرده و مسیر تحقق اهداف توسعه گردشگری را هموارتر ساخته است.

محسنی‌بندپی با اشاره به نگاه راهبردی وزیر افزود: نگاه دکتر صالحی‌امیری نگاهی کل‌نگر و آینده‌ساز است؛ نگاهی که همزمان به توسعه ساختاری، ارتقای منابع انسانی و افزایش رفاه کارکنان توجه دارد. از جمله اقدامات شاخص ایشان می‌توان به برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت معیشتی، افزایش حقوق و مزایای کارکنان و اهتمام به شأن و منزلت نیروی انسانی اشاره کرد که بی‌تردید پشتوانه‌ای مهم برای پویایی این وزارتخانه است.

او با تأکید بر تحولات ساختاری اخیر در وزارتخانه گفت: یکی از جلوه‌های روشن این رویکرد تحول‌گرا، ارتقای جایگاه سازمانی و ایجاد معاونت‌های تخصصی نظیر معاونت سرمایه‌گذاری و معاونت بین‌الملل است که نقش مهمی در گسترش ظرفیت‌های اقتصادی و بین‌المللی گردشگری کشور ایفا می‌کنند.

معاون گردشگری در ادامه با اشاره به دستاوردهای مهم در چارچوب برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در چارچوب این برنامه، معاونت گردشگری با وجود شرایط خاص منطقه‌ای و جهانی، عملکردی موفق و فراتر از انتظارات داشته است. در سال‌ اخیر ایران در زمره ۲۰ کشور برتر گردشگرپذیر جهان قرار گرفت و در همکاری‌های بین‌المللی نیز جایگاه قابل‌توجهی در سازمان جهانی گردشگری به دست آوردیم. تنها در فروردین امسال، میزان ورود گردشگران خارجی با رشد خیره‌کننده ۴۸/۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است؛ آماری که نشان از ظرفیت بالای صنعت گردشگری کشور دارد.

او با اشاره به حمایت‌های مالی از فعالان این صنعت گفت: در ماه‌های اخیر، تسهیلات متنوعی برای پشتیبانی از فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری اختصاص یافته است. خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر، وزارتخانه موفق به دریافت تسهیلات خرد کسب‌وکار نیز شده و مقرر است ۶ همت در سطح ستاد و ۸ همت در سطح استان‌ها برای رونق فعالیت‌های گردشگری تخصیص یابد. این منابع می‌تواند موتور محرک جدیدی برای جهش اقتصادی و اشتغال‌زایی در بخش گردشگری باشد.

محسنی‌بندپی در پایان با اشاره به ضرورت مدیریت علمی و تاب‌آور در شرایط چالش‌زا خاطرنشان کرد: ارزش واقعی مدیریت در توانایی عبور از بحران‌ها و تبدیل محدودیت‌ها به فرصت نهفته است. بر همین اساس، ستاد مدیریت بحران در معاونت گردشگری تشکیل شده تا در شرایط خاص نیز روند اجرای مأموریت‌ها متوقف نشود و اهداف توسعه‌ای با قدرت دنبال شود. معاونت گردشگری با اتکا به سرمایه انسانی متعهد و با حمایت‌های مستقیم وزیر، مسیر رشد، نوآوری و تاب‌آوری را با اقتدار ادامه خواهد داد.

در این نشست تعدادی از مدیران‌کل، کارشناسان و کارکنان معاونت گردشگری به بیان نظر و دیدگاه‌های خود پرداختند.

