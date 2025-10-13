خبرگزاری کار ایران
معرفی اعضای هیأت انتخاب و داوری بخش‌ ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران

معرفی اعضای هیأت انتخاب و داوری بخش‌ ملی جشنواره فیلم کوتاه تهران
اعضای هیات انتخاب و داوری فیلم‌های داستانی، مستند، تجربی، پویانمایی و کتاب و سینما (اقتباسی) بخش ملی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران، در نشست خبری این دوره از جشنواره که روز گذشته در کوشک باغ هنر تهران برگزار شد، هیات انتخاب و داوری بخش ملی جشنواره به شرح زیر معرفی شدند:

*اعضای هیات انتخاب داستانی مسابقه سینمای ایران: رضا سبحانی، محمد حمزه‌ای، سهیلا پور محمدی، زیور حجتی، رضا جمالی، مهرداد حسنی و ابوالفضل عزیزی

*اعضای هیات داوری مسابقه سینمای ایران: حمید نعمت‌الله، پریوش نظریه، مهدی جعفری، مریم اسمی‌خانی، ابراهیم سعیدی، نوشین معراجی و بایرام فضلی

*اعضای هیات انتخاب و داوری بخش فیلم‌های مستند: محمدرضا عباسیان، سعید بشیری، بهمن کیارستمی، پژمان مظاهری‌پور و هادی آفریده

*اعضای هیات انتخاب و داوری پویانمایی: مهین جواهریان، مرضیه برومند و امیر سحرخیز

*اعضای هیات انتخاب و داوری فیلم‌های تجربی: احمد الستی، سیف‌الله صمدیان و الهام اسدی

*اعضای هیات انتخاب و داوری بخش فیلم‌های اقتباسی(مسابقه کتاب و سینما): محمدعلی سجادی، مجید کیانیان و مرجان اشرفی‌زاده

چهل‌‌و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران، برگزار خواهد شد.

